全球最長壽狗狗31歲逝世！專家質疑年齡造假 金氏世界紀錄出手了
又一項金氏世界紀錄被質疑真實性！目前全球最高齡的狗狗活了31歲，是來自阿蘭多獒犬「波比」（Bobi），牠在去年10月離世之前，就獲得金氏世界紀錄認證。不過近期卻傳出年齡造假疑雲，許多獸醫專家以實際面提出真實性質疑，而金氏世界紀錄官方也已經展開調查，並在結果出爐前暫時先撤銷波比的頭銜。
記者潘毅／綜合報導
波比（Bobi）是1992年5月11日出生於葡萄牙鄉村的純種阿蘭多獒犬，在2023年2月就已經成為全球犬界最高齡的紀錄，並持續將紀錄推高，最終同年在10月24日離世，紀錄為以31歲又163天，相當於人類217歲。
39歲的主人科斯塔，更是從小與波比一起長大，更表示波比能活下來全是奇蹟，因為當年父親不想養這窩幼犬，因此趁狗媽媽吉拉（Gira）不在時把幼犬帶走「活埋處理」，但獨漏了隱身於木板間的波比。
波比離世後，金氏世界也迅速認證牠是「全球史上最老狗」，但沒想到近期卻有人提出質疑，因為波比在1999年前的照片，爪子全都是白色，但到了晚年後，卻變成棕色的。此外，有獸醫組織質疑，過去阿蘭多獒犬這品種平均壽命為12至14歲，依目前寵物醫療技術，實在是不可能讓牠們活到31歲。
據了解，葡萄牙是2020年10月起，才開始強制對2008年以前出生的狗進行登記，但波比的飼主則到了2022年進行登記，所以沒有完整證明波比年齡的文件資料，因此金氏世界紀錄收到相關反應後，也立即撤下紀錄並展開調查。