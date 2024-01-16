林襄斷聯馬傑森「背後原因」曝光！恩師沈玉琳心疼：不是外在因素
樂天女孩啦啦隊成員林襄，日前傳出球團不續約，今年會到其他球隊，有外界推測很大原因可能和球員馬傑森的戀情有關，種種傳聞均掀起討論。對此，恩師兼搭檔的沈玉琳今（16）日出席活動時爆料，目前林襄單身中，「本來有啊！但是後來好像就沒有聯絡了！」並曝光其背後真正原因。
記者詹鎰睿／綜合報導
沈玉琳表示，就他所知，目前林襄沒有對象，「本來有啊！但是後來好像就不聯絡了！」但他強調，絕對不是外在因素，而是在相處、個性方面有問題，接著沈玉琳才趕緊停止話題，「我也不是她的發言人，我只是就她跟我談的內容。」
沈玉琳接著說，像林襄這麼會賺錢的女生，「到了一個階段的時候，就會通通想開了。」會覺得談戀愛太沒CP值、浪費時間，而男人也沒幾個好東西，「那你談了一個戀愛兩三年，驀然回首、黃粱一夢，浪費那3年可以賺好多錢，你知道嗎？」最後他也鼓勵大家，認真賺錢比較實在。
據了解，樂天女孩不少成員都承認有禁愛令，禁止與樂天球員談戀愛。因此，林襄、馬傑森消息曝光後，就曾傳出球團有意「棄馬保襄」，看中林襄帶來的經濟效益，不過也掀起部分球迷反彈，再加上林襄下半年出席的應援場次不到10次，疑似被冷凍，直到近期才爆出林襄有意離隊、球團不續約的消息。至於結果如何，有待今年3月球季球團記者會才能得知。
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