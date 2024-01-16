搶攻外地年菜商機 溫十八首推冷凍宅配年菜套組

搶攻春節年菜外帶商機，台中打卡名店溫十八溫體牛火鍋餐廳，今年除了推出外帶自取的鮮牛火鍋組，還破天荒推出冷凍宅配年菜套組，不只有進口牛肉火鍋，還搭配富貴蹄膀等多道年菜，讓圍爐菜色更澎派。最重要的是，透過冷凍宅配管道，溫十八美味佳餚及獲得2024台中十大伴手禮的「招牌牛肉原湯」，就能直送全台各地，讓外地饕客也能輕鬆享用。
記者金武鳯/台中報導
溫十八溫體牛火鍋龍年外帶年菜有二種，其一是外帶自取的鮮嫩溫體牛火鍋組，不同部位的台南溫體牛、高級冷凍進口牛，搭配豐盛菜盤、手工牛肉丸，頂級鮮味在家就能涮著吃。只是，由於熬燉原湯耗時費力，量少珍稀，原本限量百組，開賣後即搶購一空，溫十八應消費者要求，即日起推出第二波50組，預購至2月5日截此。
第二種冷凍宅配年菜組，今年首次推出，為著是方便外縣市饕客們也能輕鬆享用到溫十八年菜美味。溫十八總經理蕭淑惠表示，去年除夕當天，就有位客人從台北飆車到台中名帶溫體牛年菜，說是「媽媽愛吃」，讓她很感動，起心動念，今年才會推出冷凍宅配套組。
其組合包括進口牛火鍋組，內有進口牛肉片、老饕筋肉、手工牛肉丸，以及富貴蹄膀、步步高升櫻花蝦米糕、運當頭醉蝦，既有溫十八的紹牌牛肉鍋，又有圍爐宴必備大菜，豐盛又澎派，滿滿一桌要價5,888元，比起動輒上萬的桌菜經濟實惠又澎湃。
春節走春是中國人傳統習俗，親朋好友走春必帶伴手禮。溫十八推出滴牛精伴手禮，是採用牛後腿肉以陶甕滴法採集牛肉精華，同樣要專人看顧火侯，並撈取油渣，才能保留最乾淨純粹的滴牛精，豐富的牛磺酸和鐵質，適合孕期媽媽、成長中的青少年，以及銀髮族補充營養等，送禮自用兩相宜。