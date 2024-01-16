「Lin bay好油」被關2個月重獲自由！再度道歉「恨自己愚昧」
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘去年質疑進口蛋問題，但他卻與國民黨前黨工許哲賓自導自演恐嚇案，雙雙被依偽造文書、誣告及恐嚇罪起訴，在10月8日雙雙遭羈押禁見；時隔116天後，林裕紘在今（16）日於在臉書上發文，坦言被關近2個月已認錯並受到懲罰，「我犯錯了，也犯法了，也受到了懲罰，關押在看守所裡面度過了將近2個月，接下來還有相關的審判的部分，對於我自導自演相關的行為，我從一開始就認罪了，我也不做其他多餘的辯駁，錯的事情就是錯的」。
記者孫唯容／綜合報導
林裕紘說，「首先我要再次向被我影響到的人道歉，因為我幼稚且愚蠢的行為，造成了許多的影響，我犯錯了，也犯法了，也受到了懲罰，關押在看守所裡面度過了將近2個月，接下來還有相關的審判的部分，對於我自導自演相關的行為，我從一開始就認罪了，我也不做其他多餘的辯駁，錯的事情就是錯的。」
林裕紘表示，在看守所中有很多時間思考與沉澱，他覺得自己很悲哀，都40幾歲的人了，怎麼會把自己搞到這種地步，跟其他5個人關押在一個不到2坪的小空間，「更多的時間是疑問，問自己為什麼要做這些蠢事，把自己搞到這種地步？真的要恨，我恨的是自己，恨的是自己的愚昧，不只讓自己身陷囹圄，也讓家人朋友擔心，也影響到其他人」。
林裕紘指出，在看守所的日子也讓他的想法有許多的改變，認為自己過去太熱衷在農業政策評論，不只花了太多的心力，也讓自己逐漸走偏，做出犯法的行為，「這個粉絲團經營已經9年了，是時候也應該有所改變了，未來我會減少經營這裡的時間，貼文就是以農業產銷相關資訊為主，盡量避免農業政策相關的評論」。