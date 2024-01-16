四接環評　謝國樑盼協和電廠往再生能源邁進

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謝國樑說，他一定會參加下次的環評會議，呼籲台電仔細思考，假如新國會和民意不支持台電提出的方案，可以從再生能源發電方式，思考協和電廠的未來，「我希望協和電廠往再生能源邁進」。
此外，行政院去年4月21日發函依法撤銷「護海公投」，謝國樑說，護海公投相關救濟程序，市府仍在進行中。
基隆市政府民政處長張淵翔指出，市府於去年5月17日就行政院的撤銷處分，依法提起訴願，行政院於去年8月17日函復訴願駁回，市府委託律師事務所，已於去年10月19日向高等行政法院提起行政訴訟。
謝國樑表示，市府本就可依權責針對環境及相關開發審查，市府在審查開發案過程中，一定會納入更多公民團體的意見，「我們也不是一昧反對」，但市府要多聽公民團體意見，並瞭解中央政府未來可能的作法，「地方政府才能夠做我們該有的審查跟把關」。
王醒之表示，他主張協和電廠在年底如期除役，並轉型無污染的再生能源電廠，以解決對海洋生態、海岸景觀、漁業生產、基隆港營運及城市安全等5大衝擊危害。
台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」，行政院依法予以撤銷。（編輯：李錫璋）1130116