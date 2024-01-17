▲ 當馮迪索變成雷神索爾，Dodge電動肌肉車Charger Daytona SRT量產車曝光

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因應電動化測策略Dodge於2022年時則表示旗下Challenger與Charger將販售到2023年就會結束，並在2024年轉型為電動車，於是Dodge就在Speed Week活動中帶來Charger Daytona SRT概念車讓車迷先行預覽未來電動肌肉車樣貌。
然而隨著邁入到2024年，近日Charger Daytona SRT量產版也曝光了，從目前所看到的圖片可以發現Charger Daytona SRT量產版和當初概念車可說幾乎一樣，同樣有著象徵肌肉車力量的線條身形，而水箱護罩的燈條則展現電動車未來科技氛圍，另外也導入Fratzog徽章傳達Dodge對於品牌精神的堅持。
目前圖片僅有外觀，但照外型與概念車無異，因此我們可以想像座艙應該也是比照辦理，若真如此那Charger Daytona SRT就會配置16吋數位儀表與12.3吋中央螢幕。至於動力部分僅知道會搭載具有800V的Banshee系統，其最大馬力加上電動車輸出特性肯定都會比以往燃油Charger還會來得更加強悍。另外由於電動車沒有過於明顯的聲浪，為保持美式肌肉車震耳欲聾的特性，Charger Daytona SRT概念車則有配置媲美SRT Hellcat擁有126分貝的聲響，這部分量產車應該也會保留吧，而Charger Daytona SRT預計於今年底現身，更多資訊應該之後就會陸續釋出。