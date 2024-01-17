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UBA／百勝衛冕軍VS.奪冠大黑馬　政大關鍵罰球88：84險勝虎尾科大

▲政治大學宋昕澔16分。（圖／大專體總提供）
▲政治大學宋昕澔16分。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第三階段，上演頂尖對決，尋求四連霸的衛冕軍政大，隊史首度在UBA一級賽季逢擁有5名外籍生的另一冠軍熱門、被喻為大黑馬的虎尾科大，也是雙方教練陳子威、盧譽誠師徒檔，第一次正面遭遇。

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一度領先近20分的政大，看似可輕騎過關，詎料第四節虎科拉出30：21強勢尾盤，含外援希圖獨占13分，兩度追成1分差，衛冕軍回敬一次王凱裕、游艾喆、宋昕澔3人小組合作，後者漂亮底線切入，最後25.4秒他再4罰4中，外援莫巴耶添2分，驚濤駭浪中88：84小贏，開季9連勝，持續唯一不敗，也是107學年起重返一級、6季來的第101勝。

大二後衛宋昕澔兩分球7罰中6、4罰中4攻下16分3助攻2抄截，最後25.4及6.2秒各2罰中2最是關鍵，開季9戰他共30罰中22、罰中率七成三三，只是一般。

宋昕澔說：「今夏我在長耀盃準決賽對虎科、佛光盃對美國隊，都曾因關鍵兩罰失手，導至輸球，所以每天練完球，陳子威教練罰我練罰，即必須連10罰中後，才可停罰，最快曾第2次試罰，就連中10球，通常則第5、6次試罰才完工，但今天最後連4罰中，意味我的罰球訓練，收到立即之效。」

105學年虎科首打一級，2勝13敗排第16墊底，之後降至二級，本季才又回來，政大則是107學年重組回到一級，也即105學年未與虎科交手，今天是雙方隊史首度在一級碰頭，就擦出火花。

尤其兩隊教練都出身臺師大，陳子威比盧譽誠高6屆，陳子威畢業後打SBL，退休後返母校接任教練，盧譽誠畢業不久也回臺師，擔任陳子威的助手，105學年臺師闖晉UBA冠軍賽才輸健行，也是兩人最後搭配，翌年陳子威轉接政大兵符至今，盧譽誠後來也南下雲林帶虎科，今天學長學弟、乃至師徒檔，第一次各為其主，站在球場上不同的兩邊。

陳子威說：「雙方都是頂尖球隊，尤其虎科土洋整齊，展現近幾年的經營成果，今夏兩隊在盃賽交手兩次，但彼此陣容仍不完整，今天則是精銳盡出，我們雖贏，也只是預賽而已，未來八強複賽乃至四強決賽，都可能再遭遇，屆時贏才是贏。」

陳子威說，領先十幾分未擴大差距，反被虎科飆外線拉近，防守籃板沒顧好也是主因，幸最後宋昕澔的罰球護住勝利。

虎科教練盧譽誠說：「長耀盃準決賽我們2分小贏政大，但他們外援莫巴耶、主控游艾喆都沒打，扶輪社比賽，我們則被政大狂電30分，也激起鬥志，士氣都因此緊繃神經。」

他說，如同陳子威教練所說，本季兩隊有可能對戰2、3次，今天虎科本土球員對到政大的高中學長，明顯有點不正常，往後這環節得再提升。

力戰吞敗，也是虎科繼昨天從3度落後20分追成87：88小輸健行後，開季先7連勝再吞2連敗，累計7勝2敗，仍差一小步就可望隊史首晉八強，本階段17、18日最後兩戰依序逢輔大、世新，再添1勝應就可達標。

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