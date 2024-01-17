UBA／亞運3x3金牌軍對決續集 余祥平砍26分、率義守大學奪第5勝
杭州亞運3x3中華男籃金牌軍成員繼第一階段輔大江均對決臺科江哲宇後， 112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第三階段，續演第二集，義守余祥平三分球6投中3飆26分本季最多、平3年來最高，率隊92：81力克臺科大，拿下重要第5勝，累計5勝4敗，保級大致沒問題。
記者廖聿偉/綜合報導
反之，本季重返一級的臺科，汪哲宇一樣三分球6中3，拿19分6籃板，帳面數據不遑多讓亞運金牌軍隊友義守余祥平，但臺科輸球，本階段2連敗，累計1勝8敗，保級再亮紅燈。
忘掉前一場終場前10.2秒最後一擊3波攻擊失敗，2分惜敗給臺藝的不快，義守今天贏球保級，本階段最後兩戰依序逢國體、文化，如能乘勝追擊，累計第7勝，第四階段最後4連戰還有機會搶八，重返上季失去的八強，關鍵戰是本月30日在臺藝大體育館卯上輔大，也是亞運金牌軍成員余祥平壓軸對決輔大江均。
余祥平說：「其實我跟江均、汪哲宇乃至已轉戰職籃的林信寬等亞運隊友，彼此都很熟悉，談不上對決，只是比賽一定得有輸贏，特別是攸關晉八，逢臺科跟汪哲宇就都平常心看待，大家各自發揮，也反映在外線準頭，月底對到輔大江均，心態一樣。」