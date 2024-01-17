高球／2023台灣PGA巡迴賽頒獎　詹世昌蟬聯獎金王、最佳球員獎

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詹世昌於2016及2022年都贏得最佳球員獎，2014及2022年是台巡賽年度獎金王，今年是第三度獲得此獎項。
2023年得獎名單如下：台巡年度獎金王與最佳球員獎詹世昌丶ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金王曾豐棟丶肇喜登峰巡迴賽獎金王洪健堯丶年度新人獎呂孫儀。
2023年台灣PGA台巡每場比賽都順利完成，台巡賽總計有15場，挑戰巡迴賽九場，總獎金額共計新台幣一億2千萬元。
為了鼓勵球員追求更好的表現，除了TPGA台巡賽年度獎金王及ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王兩個獎項，以及新增的肇喜登峰巡迴賽獎金王以外，今年仍然特別籌組評審團，票選出年度最佳球員獎、及年度新人獎 兩個獎項的活動，順利完成票選。
2023年TPGA台巡賽獎金王詹世昌今年共贏得兩冠，包括一場肇喜登峰巡迴賽的老爺逐夢公開賽與三花TPGA錦標賽，另有三場前十，最終贏得年度總獎金新台幣367.2萬元；而排名第二的洪健堯則贏得總獎金290.9萬元；第三名劉永華總獎金為265.6萬元。
ThreeBond挑戰巡迴賽方面，今年九站賽程中，曾豐棟雖然未贏得一冠，不過憑藉著下半年每一場比賽不錯的名次，全年獲得總獎金新台幣35.3萬元，贏得挑戰巡迴賽獎金王頭銜；第二名詹頂立，總獎金為34.3萬元，第三名詹佳翰，總獎金為32.3萬元。
2023年度的肇喜登峰巡迴賽共有七站，洪健堯拿下兩站冠軍包括美津濃公開賽及苙億公開賽，全年贏得總獎金139.4萬元，拿下肇喜登峰巡迴賽年度獎金王，
詹世昌表示，很高興蟬聯年度最佳球員頭銜與台巡年度獎金王，去年自己總體表現還OK，有達標！不過希望能有更好的表現，他說去年在亞巡的上半年表現不錯，下半年就還好而已，而且發現體能有下滑現象，因此去年賽季結束，12月中旬即回台進行體能訓練，希望今年能再衝到亞巡年度獎金排名前十，並能通過年底LIV巡迴賽的資格賽，2025年進軍LIV巡迴賽。
而洪健堯則說自己的2023年是可圈可點的一年，前半年在亞巡賽的成績不太好，有點挫折，不過後來選擇參加杭州亞運，獲得個人銅牌，增加不少信心，後半年繼續努力打拼，謝至嶸教練帶他去中國打了好幾場亞巡賽，讓他的亞巡排名自120多名逐漸上升至50多名，他感謝許多貴人與關心支持他的朋友，明年他會繼續加油，再進步，目標是亞巡首冠。