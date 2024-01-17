今起回暖3天！週日寒流強襲「連凍5天探6°C」 吳德榮曝最冷時刻
今（17）日清晨受到輻射冷卻影響，平地仍有10度以下低溫，不過白天起溫度就會開始慢慢回升，好天氣將持續到週五，週六才開始又受到鋒面影響，天氣慢慢轉變。氣象專家吳德榮表示，週日起鋒後的「緩進式寒潮（流）」逐漸南下，民眾要慎防10度、甚至最低6度的低溫，台灣一連降溫凍五天，民眾到時候可要注意保暖哦！
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮表示，今天清晨東半部雲層較多，伴隨零星降水回波，東半部有局部降雨，受到輻射冷卻影響，今日清晨截至5點13分，平地最低溫出現在新竹峨眉鄉，只有8.6度，其餘地區平地低溫落在11度至15度之間；各地區氣溫為北部12至25度、中部11至27度、南部11至28度、東部15至25度。
吳德榮說，週四、週五的天氣依舊晴朗穩定，白天氣溫仍然持續飆升，但東半部地區要注意水氣逐漸增多，轉有局部短暫雨的天氣型態。到了週六開始，受到鋒面影響，台灣天氣轉變，週日起鋒後的「緩進式寒潮（流）」逐漸南下，氣溫持續下滑，一直到下週二至週四（23-25日）清晨氣溫最低，並將觸及寒流定義（台北觀測站≦10度），平地最低溫更有機會降到6度以下，民眾要做好防寒準備。
吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬的平地最低氣溫可降至6度以下，美國（GFS）模式的模擬則降得更低；此波寒流高山的降雪機率高，且雪線的高度很低（北部約在1000米），但因各國模式仍不一致，且持續調整中，民眾應該隨時關注即時天氣預報。