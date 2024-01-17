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CoCo莓果派對「第二杯0元」！星巴克及3家手搖飲料「買一送一」

▲手搖飲料CoCo都可週三好友日推莓果派對「第二杯0元」優惠，星巴克「買一送一」好友分享今最後一天，加碼翰林茶館外帶「免費升級特大杯」，頃刻間、七盞茶優惠一次告訴你。（示意圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲手搖飲料CoCo都可週三好友日推莓果派對「第二杯0元」優惠，星巴克「買一送一」好友分享今最後一天，加碼翰林茶館外帶「免費升級特大杯」，頃刻間、七盞茶優惠一次告訴你。（示意圖／翻攝自CoCo都可FB）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料優惠喝不膩！CoCo都可今（17）日週三好友日，端出清爽酸甜的莓果派對「第二杯0元」好康，根本就是「買一送一」好大方。星巴克11款指定品項「買一送一」好友分享最後一天，加碼翰林茶館外帶「免費升級特大杯」，頃刻間、七盞茶也有買一送一優惠一次告訴你。

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📌CoCo都可：莓果派對「第二杯0元」
CoCo都可週三好友日，今天1月17日一日限定，推出粉粉嫩嫩的莓果派對(大)「第二杯0元」，根本就是「買一送一」好康！每日手工熬煮的莓果醬，融合四季春青茶、檸檬片，充滿酸甜清爽的滋味還咬得到蔓越莓、草莓果粒。

提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限1月17日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可週三好友日，莓果派對「第二杯0元」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可週三好友日，莓果派對「第二杯0元」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌星巴克：11款「買一送一」最後一天！星冰樂半價
吉祥平安好福氣，星巴克為補運時刻，推出指定品項好友分享日，1月15日至1月17日連續三天，11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。

指定品項包括香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、福吉茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、蜜柚紅茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂都能「買一送一」，相當於每杯只要半價就開喝。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲端午連假7家手搖飲優惠懶人包！星巴克必喝星冰樂買一送一，TEA TOP、康青龍、CoCo都有「買一送一」；還有愛文芒果冰沙「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克11款「買一送一」最後一天！星冰樂半價。（圖／記者蕭涵云攝）
📌翰林茶館：119致敬勇消！外帶「免費升級特大杯」連喝4天
119消防節，翰林茶館致敬勇敢消防弟兄們，救護、救難的犧牲奉獻精神，1月18日至1月21日，憑消防單位相關證件至翰林茶館／翰林茶棧，外帶任一飲品可享「免費升級特大杯」好康。加碼消費者於活動期間至粉專該貼文留言按讚分享，也可以同享優惠！

提醒大家，優惠限外帶使用，一人限購2杯；不適用翰林茶館-宜蘭傳藝店、翰林茶棧-高雄義大店、翰林鍋物-林口三井店/台中麗寶店。

▲228連假賺好康！《NOWnews今日新聞》幫大家整理好康青龍「買1送1」、翰林茶館國宴珍奶「第2杯半價」、cama café「plantica花咖」現折10元、85度C大杯咖啡系列「買2送1」等8家咖啡、手搖飲優惠懶人包。（圖／翻攝自翰林茶館FB）
▲翰林茶館：119致敬勇消！外帶「免費升級特大杯」連喝4天。（圖／翻攝自翰林茶館FB）
📌頃刻間：每月1號「買一送一」　新品「第二杯半價」
頃刻間加入LINE好友，每個月都能獲得2張「買一送一」優惠券，限定每月1號、11號、21號和31號開喝。提醒大家，優惠不限品項與加料、取價低者折。

頃刻間還有冬季限定配料「紅白圓仔」暖心上市，打造全新飲品「圓仔紅豆沙牛奶」，1月15日至1月28日祭出「第二杯半價」，咀嚼控快出動了。

▲頃刻間新品「圓仔紅豆沙牛奶」上市，1月15日至1月28日祭出「第二杯半價」。（圖／頃刻間提供）
▲頃刻間新品「圓仔紅豆沙牛奶」上市，1月15日至1月28日祭出「第二杯半價」。（圖／頃刻間提供）
📌七盞茶：2款指定飲品「買一送一」
被網友暱稱「台北最強無糖純茶」的七盞茶，也宣布1月15日至1月17日「買一送一」喝3天！活動期間到門市消費，可享 2 限定品項「山萃烏龍、七盞紅萃」買一送一優惠。

▲七盞茶1月15日至1月17日連續3天，限定山萃烏龍、七盞紅萃「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲七盞茶限定山萃烏龍、七盞紅萃「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克11款「買一送一」今起喝三天！星冰樂、冷萃咖啡都砍半價

投票日手搖飲料「買一送一」！星巴克、可不可等14家優惠一次整理

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