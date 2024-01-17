CoCo莓果派對「第二杯0元」！星巴克及3家手搖飲料「買一送一」

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CoCo都可週三好友日，今天1月17日一日限定，推出粉粉嫩嫩的莓果派對(大)「第二杯0元」，根本就是「買一送一」好康！每日手工熬煮的莓果醬，融合四季春青茶、檸檬片，充滿酸甜清爽的滋味還咬得到蔓越莓、草莓果粒。
提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限1月17日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克：11款「買一送一」最後一天！星冰樂半價
吉祥平安好福氣，星巴克為補運時刻，推出指定品項好友分享日，1月15日至1月17日連續三天，11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。
指定品項包括香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、福吉茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、蜜柚紅茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂都能「買一送一」，相當於每杯只要半價就開喝。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌翰林茶館：119致敬勇消！外帶「免費升級特大杯」連喝4天
119消防節，翰林茶館致敬勇敢消防弟兄們，救護、救難的犧牲奉獻精神，1月18日至1月21日，憑消防單位相關證件至翰林茶館／翰林茶棧，外帶任一飲品可享「免費升級特大杯」好康。加碼消費者於活動期間至粉專該貼文留言按讚分享，也可以同享優惠！
提醒大家，優惠限外帶使用，一人限購2杯；不適用翰林茶館-宜蘭傳藝店、翰林茶棧-高雄義大店、翰林鍋物-林口三井店/台中麗寶店。
📌頃刻間：每月1號「買一送一」 新品「第二杯半價」
頃刻間加入LINE好友，每個月都能獲得2張「買一送一」優惠券，限定每月1號、11號、21號和31號開喝。提醒大家，優惠不限品項與加料、取價低者折。
頃刻間還有冬季限定配料「紅白圓仔」暖心上市，打造全新飲品「圓仔紅豆沙牛奶」，1月15日至1月28日祭出「第二杯半價」，咀嚼控快出動了。
📌七盞茶：2款指定飲品「買一送一」
被網友暱稱「台北最強無糖純茶」的七盞茶，也宣布1月15日至1月17日「買一送一」喝3天！活動期間到門市消費，可享 2 限定品項「山萃烏龍、七盞紅萃」買一送一優惠。