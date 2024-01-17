台灣之光！林昱珉獲百大新秀第74名　本季有望升大聯盟進先發輪值

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但林昱珉若想順利登上大聯盟，日前《棒球美國》就透露，林昱珉先發時的球速落在93到94英里，均速只有90英哩，在速球方面只優於平均值，但林昱珉的優勢在於變速球，變化幅度大且在靠近本壘板前才會開始改變進壘位置，而他的曲球也有成為優秀球種的潛質，有著絕佳的轉速，但林昱珉對這顆球種的控球還不夠穩定。
其中《棒球美國》也指出，「林昱珉除了變速球與曲球外，還有滑球、卡特球與伸卡球，這些球種雖然都沒有來到頂級，但由於林昱珉出色的控球能力與良好的球感，都能使這些球種發揮效果，但只要狀況不好就容易遭到狙擊，這也是林昱珉需要去克服的問題。」
目前林昱珉在球探報告中速球只拿到45分、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分（球探報告採20-80評分，50為平均），雖直球僅有約90英哩，但能讓打者揮空，並有著頂級的垂直位移，可以讓打者擊出滾地球或者揮空，儘管均速遠低於2023年球季的平均水準，但依舊是一顆水準以上的球路。
值得一提，《Baseball Prospectus》是大聯盟第三大新秀權威網站，《棒球美國》與《MLB Pipeline》的新秀評比則被視為現在最主流的兩大網站，在大聯盟最新版勞資協議中，針對各隊高排名新秀登錄大聯盟26人名單後的獎勵，參考的新秀排名正是《棒球美國》、大聯盟網站與《ESPN》排名，《Baseball Prospectus》並未列在其中。