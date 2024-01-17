李亦伸專欄／Damian Lillard超級三分絕殺國王！公鹿有人不開心

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公鹿143：142驚險收下勝利，完成一波三連勝，這波三連勝分別擊敗塞爾蒂克、勇士、國王，含金量很高，公鹿這三戰爆量得分讓人印象深刻，135：102痛宰塞爾蒂克，129：118力克勇士，143：142延長賽氣死國王。
有人天生英雄命，Damian Lillard就是代表。
2014年西區季後賽第一輪G6，最後0.9秒，火箭98：96領先拓荒者兩分，Damian Lillard從右側45度角色啟動，繞三分線弧圈、藉由兩名隊友連續設下兩層掩護，在左側45度角三分線外一大步接球就投、命中三分，幫助拓荒者系列賽4：2淘汰火箭。
2019年西區季後賽第一輪拓荒者對雷霆G5，比賽最後8秒雙方115：115平手，Damian Lillard持球，過中線下球，Paul George對位防守，這個位置介於中圈Logo和三分線之間，一般人都不會選擇在這裡出手。
但Damian Lillard卻在這個位置投出一記特大號三分冷箭，穩穩命中，就算Paul George仍小有防範、伸手干擾，但還是阻擋不了Lillard命中這記絕殺三分。
拓荒者系列賽4：1淘汰雷霆。
Damian Lillard這次絕殺三分出手位置，跟2019年絕殺雷霆特大號三分球距離差不多，但難度更高，絕殺雷霆三分，那是定點出手，特大號三分冷箭，但絕殺國王這一球，快速挺進、突破、收球、在空中橫移移出手，那是真實力。
10年內留下三次史詩級經典絕殺，Damian Lillard就是有這種英雄命和超凡投籃本事。
但對國王這次絕殺，公鹿卻有人不開心，這個人是公鹿中鋒Brook Lopez。
大家去看一下重播，當時比賽剩下5秒，Damian Lillard底線發球給Brook Lopez時，Lopez第一時間回球給Lillard，Lillard接球馬上突破、推進到中線，Lopez給球、掩護後過中線，準備接回傳球出手，老實說，回傳給Lopez出手，很可能是更好選擇、空檔，因為沒有人對位防守Lopez。
Lillard決定自己來，他不傳球、不看Lopez，帶球過中線往中路橫向移位後拔起、空中橫移中出手。
從出手、命中到公鹿隊友瘋狂圍繞Lillard慶祝勝利和絕殺，只有Lopez默默走開，一點贏球喜悅都沒有。
隊友投進絕殺三分，擊敗難纏對手，全隊場上場外全部蜂擁而上，瘋狂慶祝這記絕殺，只有Lopez不開心，他安靜走開，往休息室走去，跟公鹿所有隊友不同調。
公鹿今年防守確實不行，防守效率第17，這是近五年最差公鹿，但進攻效率第2，卻是近五年進攻效率最強公鹿，這樣的改變不全然是公鹿去年夏天交易送走主控Jrue Holiday，迎進投籃更出色Damiian Lillard帶來影響。
公鹿去年夏天換新教練，板凳角色球員微調，每個細節都可能導致公鹿在打法、球權、團隊出現裂痕。但公鹿今年上半季還是打出28勝12敗七成勝率，東區第二戰績，Giannis Antetokounmpo攻防都打出非凡統治力和努力帶隊至為關鍵。
Brook Lopez的情緒和冷默，讓我覺得這支球隊已經不再是三年前奪冠那支公鹿，少了奪冠凝聚力和榮辱與共，每個人都在乎自己球權、表現和數據，公鹿已經失去他們曾經一起奪冠初衷和球隊文化。