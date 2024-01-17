MLB／擁有大谷翔平、山本由伸等超強陣容！道奇GM終於對球隊滿意
洛杉磯道奇隊今年球季應該是最有機會挑戰大聯盟季後賽的隊伍，甚至有可能帶給其他球隊壓力，因為他們一口氣補強了日籍二刀流好手大谷翔平、超級強投山本由伸，兩人都是去年經典賽的日本隊奪冠功臣，道奇隊總管Brandon Gomes表示：「這樣的陣容讓人滿意，就算明天就開始春訓，我們還是擁有大多數才華洋溢的選手。」
記者吳政紘/綜合報導
道奇隊準備好迎接大谷翔平，不但願意簽下10年7億（約220億）台幣的高薪，還又簽下山本由伸，簽下了12年3.25億美元大約（約新台幣101億）的大約，這讓球隊更有競爭價值。
因為有大谷，又吸引了Tyler Glasnow加入，投手輪值已經很完整，又從水手挖來強打者Teoscar Hernández，但是道奇隊補強沒有終止的一天。Brandon Gomes表示：「有機會讓球隊變得更好，我們必須在交易和自由球員收購都要加強做到，不會有壓力。」
洛杉磯道奇隊今天舉行Teoscar Hernández的加盟線上記者會，其中針對他的定位，Gomes表示：「他應該是可以當成正選外野手，要看對方是左投還是右投手，可以跟Jason Heyward一起先發出賽，Mookie Betts可以回到二壘，他跟Chris Taylor等也可以合組堅強的外野陣容。」
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