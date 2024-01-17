新政府執政非核家園還繼續嗎？4月電價會調漲嗎？台電全說了

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受到國際能源價格上漲墊高發電成本，台電去年在獲稅收超徵500億元補助後，全年虧損仍達1985億元，累計虧損約3820億元，台電盼能再次獲得政府補貼，同時也將減少虧損的希望放在今年3月的電價審議委員會的電價調整措施。
經濟部次長、台電代理董座曾文生指出，自2022年、2023年調整2次電價後，已慢慢建立電力結構與邏輯，民生基礎用電採級距模式，工業用電則參考主要競爭國家，若特定產業遇突發狀況，會採緩漲、減漲等配套措施，無論如何，核心目標都是控制國內物價。
事實上，與台灣相比，國際各電力調幅更高，像是鄰近國家的韓國，工業電價每度4.35元，台電每度僅約3元，沒有像其他國家一樣漲足，在穩定物價方面扮演好「消波塊」的角色。台電表示，去年獲政府500億元補助，若今年有歲計剩餘也會爭取政府支持。
新政府上任 民進黨非核家園、綠能政策將轉彎？
民進黨過去以「2025非核家園」作為政策目標，核二廠2號機已在去年3月除役，核三廠1、2號機也將在今年7月及後年5月功成身退，眼看台灣2025年非核家園時程逼近，台灣的再生能源發展情形如何？新政府的綠能政策是否會有變化？
曾文生保守回應，新國會組建後，必定會針對接下來的能源使用與選擇做更多的討論，台電會以科學根據，準備好充分的資料，向國會做報告，台電身為國營事業，會跟隨政府和國會的決定。
他強調，台灣的綠能發展已非由任何一個政黨可以決定，綠能是趨勢所在，台灣的產業需要出口就需要綠電，未來台電將持續推動再生能源發展，不斷進行做法的調整或創新。
此外，過往再生能源業者多透過躉購機制賣給台電，近年隨著再生能源發展，躉購費率下降，產業需求增加，更多的綠電業者開始選擇賣給民間業者，不再透過躉購賣給台電，以去（2023）年來說，綠電轉直供的度數已達約17億度，相較前（2022）年的11.26億度，成長5成以上，政府也會持續建立相關機制，推動綠電市場發展及活絡。
去年台電公司的總售電度數是2330億度，跟2022年相比下降1.6%，主要原因在於工業用電下降，民生跟商業用電都增加。前（2022）年日尖峰負載暴增到4074萬瓩，去年則降至3960萬瓩。
針對去年全年的停電狀況，曾文生表示，停電件數，從2022年的8140件，降至2023年的6133件，年減2000件，改善幅度大約為25%。
盤點新年度的供電情勢，台電預測將自第2季開始，半導體、電子業等新廠啟用，產業復甦將帶動用電成長，預估全年尖峰用電約4109萬瓩，可能刷新前年4074萬瓩的歷史新高紀錄。台電去年夜尖峰備轉容量率皆保持在6%以上，台電今年的目標是希望穩定供電的成果，不能比去年還要退步。
不過，面對第四接收站卡關，曾文生說明指出，協和新機組與四接有其必要性，否則大台北地區等於是在靠別人供電。在仰賴中南部輸電的同時，送電成本高昂也是問題之一，台電希望平衡區域供電，而協和正是北部最好的解決方案。
台電今年力拚4新機組同年上線創新紀錄
台電統計，今年將有4部新機組加入供電行列，其中包括民營森霸、大潭2部（9號機、7號機）、興達1部，合計有443.66萬瓩。除役機組則有興達2部、核三1部與麥寮2部，共計4部約320萬瓩除役。
曾文生提到，若這4部機組都能在這一年成功上線，將會創下歷史紀錄。目前還有其他5部機組，加上預計在今年點火的4部，共計有9部機組正如火如荼建置當中。