MLB／加盟道奇就是要奪冠！Hernandez：期待與大谷翔平組最強打線

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對於選擇加入道奇，Teoscar Hernández則透露，「今年休賽季選擇並不多，所以加入道奇並不是一個艱難的決定，我想加入一支可以累積更多經驗，並打進季後賽的球隊，雖然想追求複數年合約，但這個休賽季十分特別，最終才決定與道奇簽下1年合約，我將努力在本季成為世上最好的球員，然後再看看休賽季會發生什麼事情。
在休賽季，道奇先是以10年7億美金（約220億台幣）拿下大谷翔平，接著再分別以12年3.25億美元簽下山本由伸，與用5年1億3650萬美元續約交易來的光芒強投Tyler Glasnow，加上打線上的兩大MVPMookie Betts與Freddie Freeman，道奇可說是今年球季的奪冠大熱門。
此外對於加入道奇這支超級強隊，Teoscar Hernández直言，「道奇可望贏球，我已經想不到還有哪支球隊筆道奇更好，十分期待與Mookie Betts、Freddie Freeman、大谷翔平、Max Muncy組成超強打線，盼為球隊做出貢獻。」
值得一提，Teoscar Hernández至2018年球季起，除了縮水賽季外，至本季年年都能掃出22轟，在2020年至2022年效力多倫多藍鳥期間，繳出打擊三圍0.283/0.333/0.519的成績，更在2021賽季繳出32轟、116分打點、12盜的成績單，並獲得該年美聯銀棒獎。
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