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前3天買一送一！馬辣新品牌「肉之間」插旗西門町　420元起吃到飽

▲「馬辣集團」推新品牌「肉之間．大盤肉幸福鍋物」，即日起插旗西門町商圈，每人420元起就能吃到飽。今（17）日起~1月19日更祭出指定套餐「買一送一」。（圖／馬辣集團提供）
▲「馬辣集團」推新品牌「肉之間．大盤肉幸福鍋物」，即日起插旗西門町商圈，每人420元起就能吃到飽。今（17）日起~1月19日更祭出指定套餐「買一送一」。（圖／馬辣集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

火鍋市場一年商機高達300億，「馬辣集團」開春推新品牌「肉之間．大盤肉幸福鍋物」，插旗西門町商圈，以新型態概念經營，從湯底、主餐到配菜，讓消費者自主性搭配，並主打特色湯底、大份量肉盤與海鮮，還有蔬食鍋物飲料自助吧和台味滿滿飯食吧、哈根達斯冰淇淋都吃到飽，只要420元起。今（17）日起~1月19日更祭出680元以上任一款套餐「買一送一」，每日限量30組。另外，南港Buffet品牌敘日全日餐廳則推出「龍總來餐敘」活動，即日起到2月7日，生肖屬「龍」或姓名有「龍」或諧音，雙人用餐不分平假日可享8折優惠。

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「肉之間．大盤肉幸福鍋物」走澎湃多元選擇與高CP值路線，湯底達10種，不時還有季節限定款，像是「北海道利尻昆布湯」，標榜以每公斤4800元的高檔北海道利尻昆布和新鮮蔬果熬製，清爽鮮甜，不論涮煮肉品、海鮮、蔬菜都適合，另有關東風江戶壽喜燒、博多系濃厚豚骨湯、北海道起士牛奶湯、鮮味香菇雞湯、活力藥膳養生湯、麻油爆香石頭鍋、四川風味麻辣鍋可做挑選，其中台味還有「剝皮辣椒蛤蜊雞腿鍋」，湯頭鮮甜並帶有微微辣度，相當開胃，而本季限定「麻油雞胇雞腿鍋」、「燒呼呼薑母鴨鍋」分為有酒版／無酒版，選擇有酒版，將有專人桌邊爆炒。

▲「肉之間．大盤肉幸福鍋物」的湯底多達10幾種，還有很受年輕人喜愛的「剝皮辣椒蛤蜊雞腿鍋」，鮮甜帶微微辣味。（圖／馬辣集團提供）
▲「肉之間．大盤肉幸福鍋物」的湯底多達10幾種，還有很受年輕人喜愛的「剝皮辣椒蛤蜊雞腿鍋」，鮮甜帶微微辣味。（圖／馬辣集團提供）
主餐分為雙人套餐、個人雙拼套餐、個人肉品套餐、個人海鮮拼盤共4大類，多達56種選擇，還可自行選擇肉盤份量，並且提供超值55折加價購升級小海陸、大海陸拼盤。

肉品採用冷藏濕式熟成國際認證原塊肉，從台灣鮮嫩雞腿、宜蘭櫻桃鴨、屏東活菌豬五花、豬梅花、美國特級牛胸腹、紐澳特級小羔羊、Q彈牛舌芯、美國1855熟成板腱、西班牙Bellota伊比利豬、澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、日本國產F1和牛等通通都有；海鮮則為漁港直送/空運來台鮮貨，有蛤蜊、草蝦、阿拉伯藍鑽蝦、阿根廷天使紅蝦、鮭魚菲力、巨大海虎蝦、北海道生干貝、九孔鮑魚任挑任選、自由組合搭配，另有36種單點品項可選，如：加勒比海大龍蝦、紅蟳、澎湖明蝦等。

肉之間歡樂吧提供30-34種季節鮮蔬、手工鍋物、8種異國泡麵、19種佐料醬汁、新鮮雞蛋、30種茶飲、果汁、汽水、咖啡、4款哈根達斯冰淇淋，和台味滿滿的飯食區，每日新鮮現煮現做，有阿公豬油拌飯、阿嬤瓜仔肉飯、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯與麻油炸蛋，全部無限量供應吃到飽。

▲肉之間歡樂吧提供30-34種季節鮮蔬、手工鍋物、8種異國泡麵、19種佐料醬汁，還有哈根達斯冰淇淋，都可吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲肉之間歡樂吧提供30-34種季節鮮蔬、手工鍋物、8種異國泡麵、19種佐料醬汁，還有哈根達斯冰淇淋，都可吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

歡慶新品牌營運，祭出「肉之間．好運龍總來」多重優惠活動：
一、今（17）日起~1月19日限定三日，全天候不限時段，凡點購「含680元以上任一款套餐」即可享買一送一優惠，每日限量30組。優惠兌換日期2024年3月1日~3月31日，憑1月17日~1月19日發票正本+結帳明細兌換。

二、當月壽星來店用餐並打卡分享，即贈「巨大海虎蝦」

三、用餐當日予以五星好評，即贈「北海道生食級干貝」

四、用餐當日加入LINE@官方帳號，即贈「深海透抽」

▲前三日，即今日起~1月19日全天候不限時段，凡點購「含680元以上任一款套餐」即可享買一送一優惠，每日限量30組。（圖／馬辣集團提供）
▲前三日，即今日起~1月19日全天候不限時段，凡點購「含680元以上任一款套餐」即可享買一送一優惠，每日限量30組。（圖／馬辣集團提供）
另外，歡慶龍年到來，南港超人氣Buffet敘日全日餐廳，尋找龍的傳人，推出「龍總來餐敘」優惠活動，即日起到2月7日，凡生肖屬「龍」或姓名有「龍」或諧音，雙人用餐不分平假日即可享優惠8折，暢饗百道異國美饌料理，包含最新一季「甜莓夢境」主題餐檯，數十道草莓限定料理、生食級干貝吃到飽，以及假日限定的「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和鮮甜松葉蟹腳，邀請民眾吃個過癮。

▲台北六福萬怡酒店Buffet品牌敘日全日餐廳推出「龍總來餐敘」活動，即日起到2月7日，生肖屬「龍」或姓名有「龍」或諧音，雙人用餐不分平假日可享8折優惠。（圖／六福萬怡酒店提供）
▲台北六福萬怡酒店Buffet品牌敘日全日餐廳推出「龍總來餐敘」活動，即日起到2月7日，生肖屬「龍」或姓名有「龍」或諧音，雙人用餐不分平假日可享8折優惠。（圖／六福萬怡酒店提供）
此外敘日全日餐廳也已推出全新一季主題餐檯「甜莓夢境」， 嚴選香氣馥郁的苗栗大湖香水草莓，主打多款草莓入饌佳餚，包含經香料與莓果醬醃漬後香煎的「嫩煎雞胸佐陳醋草莓沙沙」、慢煎至黃金焦香的鮮魚與酸甜草莓的「羅勒莓果蜜醋鮮魚」、滿溢蟹腿肉佐草莓丁和馬鈴薯沙拉的「花園蟹肉草莓甜筒」等，還有多款草莓夢幻甜品，如「草莓卡士達泡芙、粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔、焦糖草莓布蕾」等多樣選擇。

▲台北六福萬怡酒店敘日餐廳「甜莓夢境」此次選用苗栗大湖香水草莓，做成各式甜點相當誘人。（圖／六福萬怡酒店提供）
▲台北六福萬怡酒店敘日餐廳「甜莓夢境」此次選用苗栗大湖香水草莓，做成各式甜點相當誘人。（圖／六福萬怡酒店提供）

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