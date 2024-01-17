前3天買一送一！馬辣新品牌「肉之間」插旗西門町　420元起吃到飽

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主餐分為雙人套餐、個人雙拼套餐、個人肉品套餐、個人海鮮拼盤共4大類，多達56種選擇，還可自行選擇肉盤份量，並且提供超值55折加價購升級小海陸、大海陸拼盤。
肉品採用冷藏濕式熟成國際認證原塊肉，從台灣鮮嫩雞腿、宜蘭櫻桃鴨、屏東活菌豬五花、豬梅花、美國特級牛胸腹、紐澳特級小羔羊、Q彈牛舌芯、美國1855熟成板腱、西班牙Bellota伊比利豬、澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、日本國產F1和牛等通通都有；海鮮則為漁港直送/空運來台鮮貨，有蛤蜊、草蝦、阿拉伯藍鑽蝦、阿根廷天使紅蝦、鮭魚菲力、巨大海虎蝦、北海道生干貝、九孔鮑魚任挑任選、自由組合搭配，另有36種單點品項可選，如：加勒比海大龍蝦、紅蟳、澎湖明蝦等。
肉之間歡樂吧提供30-34種季節鮮蔬、手工鍋物、8種異國泡麵、19種佐料醬汁、新鮮雞蛋、30種茶飲、果汁、汽水、咖啡、4款哈根達斯冰淇淋，和台味滿滿的飯食區，每日新鮮現煮現做，有阿公豬油拌飯、阿嬤瓜仔肉飯、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯與麻油炸蛋，全部無限量供應吃到飽。
歡慶新品牌營運，祭出「肉之間．好運龍總來」多重優惠活動：
一、今（17）日起~1月19日限定三日，全天候不限時段，凡點購「含680元以上任一款套餐」即可享買一送一優惠，每日限量30組。優惠兌換日期2024年3月1日~3月31日，憑1月17日~1月19日發票正本+結帳明細兌換。
二、當月壽星來店用餐並打卡分享，即贈「巨大海虎蝦」
三、用餐當日予以五星好評，即贈「北海道生食級干貝」
四、用餐當日加入LINE@官方帳號，即贈「深海透抽」
另外，歡慶龍年到來，南港超人氣Buffet敘日全日餐廳，尋找龍的傳人，推出「龍總來餐敘」優惠活動，即日起到2月7日，凡生肖屬「龍」或姓名有「龍」或諧音，雙人用餐不分平假日即可享優惠8折，暢饗百道異國美饌料理，包含最新一季「甜莓夢境」主題餐檯，數十道草莓限定料理、生食級干貝吃到飽，以及假日限定的「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和鮮甜松葉蟹腳，邀請民眾吃個過癮。
此外敘日全日餐廳也已推出全新一季主題餐檯「甜莓夢境」， 嚴選香氣馥郁的苗栗大湖香水草莓，主打多款草莓入饌佳餚，包含經香料與莓果醬醃漬後香煎的「嫩煎雞胸佐陳醋草莓沙沙」、慢煎至黃金焦香的鮮魚與酸甜草莓的「羅勒莓果蜜醋鮮魚」、滿溢蟹腿肉佐草莓丁和馬鈴薯沙拉的「花園蟹肉草莓甜筒」等，還有多款草莓夢幻甜品，如「草莓卡士達泡芙、粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔、焦糖草莓布蕾」等多樣選擇。