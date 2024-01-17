MLB／大谷翔平「貼心舉動」瞬間讓女孩融化 還露出超可愛一面
洛杉磯道奇隊的日本籍球星大谷翔平，近日代言遊戲電玩、擔任「實況野球30周年×職棒野球魂20周年」宣傳大使，根據日媒《THE ANSWER》報導，大谷翔平在廣告拍攝現場為了方便工作人員替他整理妝髮，於是很貼心的彎下了腰，工作人員狂讚「大谷真的太暖了。」
記者路皓惟/綜合報導
Konami分享了大谷在拍攝現場的貼心一幕，當需要調整衣服和頭髮時，為了讓負責髮型的女性工作人員更容易整理造型，身高193公分的大谷彎腰降低至對方的視線高度，這種體貼的舉動讓現場工作人員感到溫暖。
除了在拍攝現場的貼心行為，官方YouTube頻道也公開了拍攝花絮，大谷還流露出可愛的一面，他指著實況野球的角色玩偶，笑著詢問工作人員是否可以帶回家收藏。
這部影片在發布後不到24小時，就已突破了47萬人次觀看，而大谷帶回去的實況野球玩偶，已經被愛犬「彈額頭」咬爛，在社群媒體上引起棒球迷的熱烈討論。
另外，大谷翔平也在拍攝現場分享加盟道奇的目標，他表示，首先要確保能夠健康地回到投手丘，然後在投打兩端做出貢獻。大谷剛簽下一張破大聯盟紀錄的10年7億美元合約，未來10年目標相當明確，就是幫助球隊贏得世界大賽冠軍。
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