韓國瑜搭配黃國昌選立院正副院長？柯文哲：這畫面很難想像
2024大選落幕，國民黨獲52席成為立院第一大黨，傳出國民黨鎖定民眾黨立委黃國昌搭配韓國瑜，組成「韓昌配」，盼上演立院「藍白合」。對此，台灣民眾黨主席柯文哲今（17）日表示，「韓昌配」這畫面很難想像。
記者呂炯昌/綜合報導
柯文哲今日上午在民眾黨中央黨部前受訪，媒體問「韓昌配」的看法、趙少康也說副院長可以讓給民眾黨？柯文哲先問「韓昌配」誰講的？媒體說，因為國民黨比較不信任黃珊珊，柯文哲表示，這畫面太有趣了，這畫面很難想像。
媒體問副院長讓給民眾黨，這是可以合作的藍白合嗎？柯文哲說，黃國昌前天有出來說，重點是你們有沒有認同國會改革的想法，候選人要有政見發表，「不急啦，還有2個禮拜，給大家時間思考。」
媒體問民進黨也喊找民眾黨立委、黃珊珊的哥哥黃曙光入閣，要實現綠白合？柯文哲說，這有各種說法。媒體又問前立委蔡壁如反對立院綠白合，柯文哲表示，這就是民眾黨的好處，各種聲音都有。
媒體追問柯之前喊「民進黨不倒，台灣不會好」，綠白合擔不擔心幫賴清德的團隊與新潮流完全執政？柯文哲回應說，民進黨是部落政治，新潮流只是最大的一個，不要把民進黨與新潮流劃上等號。