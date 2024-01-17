【車勢星聞】許富凱〈運將的後照鏡〉以計程車司機視角閱歷人生百態
許富凱《五木大学》概念專輯最新主打〈運將的後照鏡〉由陳建瑋作曲、MC JJ作詞而成，計程車司機因為後照鏡的獨特視角，得以窺見人類靈魂深處的悲歡，以及自己在反芻了這種種一切之後，內心所獲得的樂趣與平靜。」
Carture 車勢文化
〈運將的後照鏡〉傳達人到條通時都是帶著要應酬或酒酌的玩心，每一個載客人來去的司機，想必都聽了不少故事、也看過不少喜怒哀樂，更要無視某些不平之鳴。或許他從後照鏡看到的世界，才是真正的世界，不論美醜好壞，不論禮義道德。更要忍耐的是，不論自己曾經是什麼樣子，都只能當作故事，眼睜睜看著。MV中陳博正化身資深運將駛進林森巷弄，用豐富閱歷看盡人生百態；許富凱對於前輩演技超級讚賞：「阿西哥在螢幕前和藹可親，過去搭過很多計程車，司機們也都是西哥這樣慈眉善目，這個角色就是他了，最適合不過！」MV裡上車的乘客有各自的百味人生，娓娓訴出世間的悲歡離合、映照各自無望的空思夢想，談起過往小黃代步經驗，許富凱笑說：「常常被認出來，有些司機會想暢聊演藝圈生態，有些下車時會主動要求拍照自拍、或是拿出筆記本索取簽名，來個不期而遇的追星。」更呼籲粉絲們，「這個工作很不簡單，遇到的人百百種，大家要多多體諒司機大哥，不要喝酒在車上亂吐、跟年紀大的司機講話時也要有耐心」。
*禁止酒駕，酒前酒後不開車，安全有保障；未滿18歲禁止飲酒。
*戲劇效果請勿模仿，搭乘交通工具務必繫上安全帶。