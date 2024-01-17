NBA／不爽裁判吹罰賽後拿筆電抗議！國王主帥遭聯盟開罰157萬
日前沙加緬度國王（NBA）以142:143不敵密爾瓦基公鹿，國王主帥Mike Brown特地在賽後記者會，拿出筆記型電腦向媒體透露裁判的吹罰有問題，此動作僅引起媒體與球迷熱議，聯盟在今（17）日則是祭出罰款，對Mike Brown開罰5萬美金（約157.4萬台幣）。
記者張志宇/綜合報導
該場比賽公鹿靠著Damian Lillard投進「Logo Shot」三分絕殺國王，國王主教練Mike Brown在末節時，就因抗議動作過大遭到驅逐，便在賽後記者會上拿出筆電，指出兩隊犯規與獲取罰球的吹判都對國王不利，對此聯盟官方以公開批評裁判，和在場上過度抗議為由，開罰Mike Brown 5萬美元。
雖Mike Brown在場上過度抗議遭到驅逐出場，但在賽後也給出生氣的理由，「我知道裁判也是人，會犯錯，但我希望吹判可以獲得一致性，並與主教練達成有效溝通，裁判今晚做得很好，與我一直溝通，但說到（吹判的一致性，大家在這裡都看到了，就我來說今晚並不一致。」
國王以142:143不敵公鹿後苦吞2連敗，盼在今（17）日對陣鳳凰城太陽止敗，目前國王則是以23勝、16敗、勝率0.590排名西區第5。
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