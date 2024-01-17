今年首波寒流來勢洶洶！全台「最冷3時段」出爐：台中以北跌破6度
今（17）日白天，受高壓迴流偏東風影響，迎風面東半部到恆春半島有短暫雨的，西半部晴到多雲仍穩定，整體氣溫都會上升，白天高溫由北到南約攝氏25至28度，天氣風險分析師柯聿寧表示，週末寒流來襲，週六至下週二溫度一路下滑，下週二晚間、下週三全天、下週四清晨全台最低溫，北部市區低溫攝氏8至9度，中部更只有攝氏7至8度，東北部2000公尺以上、中部3000公尺以上地區有下雪機會。
記者張志浩／綜合報導
柯聿寧提及，今日至週五，迎風面花東、屏東仍有局部短暫雨，早晚西半部空氣品質較不佳，容易有霧霾出現，各地白天高溫明天開始還會再上升攝氏1至2度，水氣也逐漸增多，普遍是偏暖到有點悶熱的感覺。週五晚間台灣東北方有鋒面發展，週六白天掠過台灣，各地有短暫雨機會，中北部、東半部降雨機率較高。
柯聿寧提醒，封面過後冷空氣南下，寒流將接手影響台灣，顯著的低溫會持續到下週四清晨，預估各地最低溫時間點為下週二晚間、下週三全天、下週四清晨，北部市區低溫有機會來到攝氏8至9度，中部配合輻射冷卻作用，低溫則可能降至攝氏7至9度，局部空曠地區及近山區還會再更低，非常顯著的寒冷，整體溫度下週五白天才會回升。
週末寒流影響時間長、預報溫度偏低，加上水氣多白天回溫有限，全天都較濕冷，務必要做好保暖準備，顯著低溫加上水氣影響，這次中北部、東北部2000公尺以上、中部3000公尺以上區域在下週二凌晨到下週三深夜，有較高的機率出現冰霰或降雪等固態降水。