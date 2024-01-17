NBA／勇士除Curry外尚有兩人不願賣　戰績滑墜讓他們得追求Siakam

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Brandin Podziemski的打法適合Curry 球隊捨不得賣
消息人士透露，勇士可以依靠Chris Paul的到期合約（2024-25賽季3000萬無保障）和Jonathan Kuminga、Moses Moody這樣的年輕球員作為籌碼，來追求Pascal Siakam。
報導中表示，金州勇士隊對新秀Brandin Podziemski十分看重，所以讓他遠離這一類的交易討論。Podziemski本季場均9.2分5.5籃板3.3助攻，三分球命中率39.1%，他的打法和拚搶意識相當適合和Stephen Curry身邊打球。
勇士本季目前18勝22負，排名西部第12，他們剛剛輸給了沒有Ja Morant和Desmond Bane等主力球員的曼菲斯灰熊隊，如果不做出交易，他們很可能會無緣季後賽。
Kuminga受到勇士管理層的看中
Kuminga是勇士這一季中少數身價沒有掉落、反而大漲的球員，他的天賦相當被看好，ESPN記者Kendra Andrews表示，勇士內部有一些高層不想要交易他。
Swartz在文中寫道，「然而，儘管這位 21 歲的球員是一個關鍵的交易籌碼、且根據報導他對總教練Steve Kerr失去信任，但不要指望勇士隊真的會交易他。」
「勇士隊顯然需要更多幫助。 由於Klay Thompson和Andrew Wiggins本賽季表現不佳，Chris Paul因手部手術而缺陣，而Kuminga、Moses Moody和其他球員尚未達到冠軍水平，金州勇士隊有可能會錯過本賽季的季後賽。」Swartz表示，「但無論這樣做是否正確，Swartz都不會參與所有交易截止日前的交易。」
多倫多暴龍隊想在交易中得到什麼
暴龍隊目前所想的是在Pascal Siakam交易中，能夠得到類似於OG Anunoby交易的回報——RJ Barrett和Immanuel Quickley——那些可以和Scottie Barnes配合的年輕球員。
但雖然暴龍想避免Fred VanVleet在休賽季直接走人的情況再度發生，但現在他們面臨挑戰是Siakam預計在休賽期將獲得一份起價約為4260萬美元頂薪合約，這顯然嚇跑了沙加緬度托國王隊和印第安納溜馬者隊等追求者。
不過相較於國王和溜馬目前都還待在季後賽圈之內，勇士隊目前面臨的情況更為嚴峻，這很可能逼使他們必須交給暴龍對方想要的籌碼。