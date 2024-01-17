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NBA／勇士除Curry外尚有兩人不願賣　戰績滑墜讓他們得追求Siakam

▲金州勇士希望圍繞Stephen Curry再度打造爭冠陣容，他本人是絕對的非賣品。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士希望圍繞Stephen Curry再度打造爭冠陣容，他本人是絕對的非賣品。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

《Blecher Report》記者Eric Pincus表示，目前國王、溜馬和勇士都對Pascal Siakam很感興趣，但有鑑於前兩者的猶豫，勇士隊的無路可退可能會讓他們在交易截止日前有所行動。而除了Stephen Curry是非賣品之外，Pincus和另一名《Blecher Report》專欄作家Greg Swartz在報導中各自提出，Brandin Podziemski和Jonathan Kuminga也是球隊不願意給的球員。

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NBA新的勞資談判協議讓交易變得更加容易，特別是對於洛杉磯快艇隊、金州勇士隊和鳳凰城太陽隊等球隊來說，他們在休賽季會迎來更嚴格的限制，因此在失去其靈活性之前，他們可能會加倍努力地在這個短暫的窗口期作出陣容調整。

Brandin Podziemski的打法適合Curry　球隊捨不得賣

▲勇士後衛Brandin Podziemski打出好表現，勇士捨不得賣掉他。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士後衛Brandin Podziemski打出好表現，勇士捨不得賣掉他。（圖／美聯社／達志影像）
消息人士透露，勇士可以依靠Chris Paul的到期合約（2024-25賽季3000萬無保障）和Jonathan Kuminga、Moses Moody這樣的年輕球員作為籌碼，來追求Pascal Siakam。

報導中表示，金州勇士隊對新秀Brandin Podziemski十分看重，所以讓他遠離這一類的交易討論。Podziemski本季場均9.2分5.5籃板3.3助攻，三分球命中率39.1%，他的打法和拚搶意識相當適合和Stephen Curry身邊打球。

勇士本季目前18勝22負，排名西部第12，他們剛剛輸給了沒有Ja Morant和Desmond Bane等主力球員的曼菲斯灰熊隊，如果不做出交易，他們很可能會無緣季後賽。

Kuminga受到勇士管理層的看中

▲勇士老闆Joe Lacob希望Jonathan Kuminga能成為全明星球員，並且就他在對金塊比賽被冰一事聽取主帥Steve Kerr的回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士老闆Joe Lacob希望Jonathan Kuminga能成為全明星球員。（圖／美聯社／達志影像）
Kuminga是勇士這一季中少數身價沒有掉落、反而大漲的球員，他的天賦相當被看好，ESPN記者Kendra Andrews表示，勇士內部有一些高層不想要交易他。

Swartz在文中寫道，「然而，儘管這位 21 歲的球員是一個關鍵的交易籌碼、且根據報導他對總教練Steve Kerr失去信任，但不要指望勇士隊真的會交易他。」

「勇士隊顯然需要更多幫助。 由於Klay Thompson和Andrew Wiggins本賽季表現不佳，Chris Paul因手部手術而缺陣，而Kuminga、Moses Moody和其他球員尚未達到冠軍水平，金州勇士隊有可能會錯過本賽季的季後賽。」Swartz表示，「但無論這樣做是否正確，Swartz都不會參與所有交易截止日前的交易。」

多倫多暴龍隊想在交易中得到什麼

▲暴龍已經把前鋒Pascal Siakam擺上貨架，金州勇士傳出對他感興趣，但球隊若要出手，得先搞定薪資空間問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲暴龍隊想在Pascal Siakam交易中得到類似OG Anunoby交易的回報。（圖／美聯社／達志影像）
暴龍隊目前所想的是在Pascal Siakam交易中，能夠得到類似於OG Anunoby交易的回報——RJ Barrett和Immanuel Quickley——那些可以和Scottie Barnes配合的年輕球員。

但雖然暴龍想避免Fred VanVleet在休賽季直接走人的情況再度發生，但現在他們面臨挑戰是Siakam預計在休賽期將獲得一份起價約為4260萬美元頂薪合約，這顯然嚇跑了沙加緬度托國王隊和印第安納溜馬者隊等追求者。

不過相較於國王和溜馬目前都還待在季後賽圈之內，勇士隊目前面臨的情況更為嚴峻，這很可能逼使他們必須交給暴龍對方想要的籌碼。

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