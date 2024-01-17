內參民調失準？柯文哲強調絕無造假 分析敗選原因可能出在這3點
2024總統大選落幕，民進黨候選人賴清德、蕭美琴勝選，但網路上也陸續傳出監票過程瑕疵的影片，讓民眾對選舉結果有疑慮，對此，民眾黨落選人柯文哲16日晚間表示，接下來台灣民眾黨新任8名立委，會督促中選會加強數位化，避免人為失誤，並跟上時代的進步，推動網路或不在籍投票，同時，他也認為，針對民調失準一事，他要負責任的對大家說明。
記者林莞茜／綜合報導
柯文哲說，他最後的得票率為26.5%，如果以封關民調來看，大多數的民調都把我的支持度壓低。而且是長期刻意打壓，以營造棄保效應「特別是美麗島民調，一度做出我只有14%佔比，顯然失準」，而我們的內參民調，選前評估是三足鼎立，為何最後也呈現巨大落差？首先，我們的內參民調有兩種，ㄧ是「全市話」、二是「市話加計手機」，無論哪一種，每次公布都有完整揭露選項報表、交叉分析表、及各項原始資料，也開放大家下載檢驗，絕對不可能造假。
柯文哲也提到，「全市話」封關民調其實與結果非常接近，但我們在評估選情時，採「加計手機」後的數字，因為年輕族群平日很少接市話，必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本，只是這個調查結果要等於「現實」，就要看「 投票率高低 」，年輕族群投票率愈高，就會與我們的民調結果更接近。但這一次投票率僅71%，使結果不如預期。
柯文哲表示，許多研究選情的學者也都指出，2024總統大選是「20年來最難預測」，「因為這是一場真正的三人賽」。各種突發事件，比方國家級警報、封關後多方違規釋出民調，甚至假冒郭台銘董事長之名的信件流傳，也都可能影響選民的投票意願；總之，在最後關卡，我方無法阻絕棄保、衝高投票率或爭取更多高齡長者的認同，都是他與競選團隊，必須持續努力的方向。