史上最大！必勝客「一公尺刮刮樂」嗨過年　免費吃2000元巨飽披薩

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必勝客浮誇的「一公尺派對巨飽盒」，可選3種口味方形比薩，搭配2份紙包筆管麵或飯，並包含BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力) 8個、黃金和風鱈魚塊8個。澎湃餐點夠8～10人用餐，開賣以來，頗受學生族群與多人聚餐歡迎。
應景過年歡樂氣氛，霸氣推出「一公尺刮刮樂」！民眾只要撕開上面的好料貼紙，就會看到刮刮樂特有的霧銀漆刮膜，這時平常玩刮刮卡嫌太大的50元硬幣都不夠，號召親朋好友拿出湯匙、湯勺、鐵尺來刮才夠快，一起刮出必勝客「一公尺巨飽盒刮刮卡」小遊戲。
想玩「一公尺刮刮樂」，只要1月19日起，購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」，就免費送出一張「一公尺巨飽盒刮刮卡」。刮中 3 個披薩符號，可獲得「一公尺巨飽盒」8折優惠；刮出後的所有數字相加為100，就能獲得「一公尺巨飽盒」5折優惠；如果刮開出現必勝客Logo，直接獲得最大獎免費吃「一公尺巨飽盒」1份（價值2199元）。
年末歡聚，達美樂也首度推出16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間直接隆起火山口，裡面還裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，自帶超狂熔岩的披薩，沾好沾滿、好吃又好玩！共有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」及「海鮮火山四喜披薩」3 種口味，外帶半價只要 549 元起優惠；套餐則有「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂，849 元起把香濃起司沾好沾滿。