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史上最大！必勝客「一公尺刮刮樂」嗨過年　免費吃2000元巨飽披薩

▲農曆春節自己的紅包自己刮，必勝客打造史上最大「一公尺刮刮樂」嗨過年，1月19日起購買「一公尺派對巨飽盒」，就送「一公尺巨飽盒刮刮卡」，最大獎免費吃「一公尺派對巨飽盒」！（圖／NOWnews攝）
▲農曆春節自己的紅包自己刮，必勝客打造史上最大「一公尺刮刮樂」嗨過年，1月19日起購買「一公尺派對巨飽盒」，就送「一公尺巨飽盒刮刮卡」，最大獎免費吃「一公尺派對巨飽盒」！（圖／NOWnews攝）

記者蕭涵云/綜合報導

農曆春節最霸氣！自己的紅包自己刮，必勝客打造史上最大「一公尺刮刮樂」嗨過年，1月19日起購買「一公尺派對巨飽盒」，就送「一公尺巨飽盒刮刮卡」，超長一公尺開刮，最大獎免費賺吃超過2000元「一公尺派對巨飽盒」！

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迎接春節尾牙聚餐需要嗨！必勝客超狂打造巨型刮刮樂，竟然把「一公尺派對巨飽盒」變成超長的「一公尺刮刮卡」，看到一秒笑出聲。但必勝客可是玩真的，這張看似好吃的刮刮卡真的可以刮。

▲必勝客浮誇的「一公尺派對巨飽盒」有飯有麵有披薩和點心，可供8～10人用餐。（圖／NOWnews攝）
▲必勝客浮誇的「一公尺派對巨飽盒」有飯有麵有披薩和點心，可供8～10人用餐。（圖／NOWnews攝）
必勝客浮誇的「一公尺派對巨飽盒」，可選3種口味方形比薩，搭配2份紙包筆管麵或飯，並包含BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力) 8個、黃金和風鱈魚塊8個。澎湃餐點夠8～10人用餐，開賣以來，頗受學生族群與多人聚餐歡迎。

▲必勝客超長的「一公尺刮刮卡」，一拿出來全場好嗨。（圖／NOWnews攝）
▲必勝客超長的「一公尺刮刮卡」，一拿出來全場好嗨。（圖／NOWnews攝）
應景過年歡樂氣氛，霸氣推出「一公尺刮刮樂」！民眾只要撕開上面的好料貼紙，就會看到刮刮樂特有的霧銀漆刮膜，這時平常玩刮刮卡嫌太大的50元硬幣都不夠，號召親朋好友拿出湯匙、湯勺、鐵尺來刮才夠快，一起刮出必勝客「一公尺巨飽盒刮刮卡」小遊戲。

▲這麼大張刮刮樂，乾脆拿出湯勺開刮才夠爽。（圖／NOWnews攝）
▲這麼大張刮刮樂，乾脆拿出湯勺開刮才夠爽。（圖／NOWnews攝）
想玩「一公尺刮刮樂」，只要1月19日起，購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」，就免費送出一張「一公尺巨飽盒刮刮卡」。刮中 3 個披薩符號，可獲得「一公尺巨飽盒」8折優惠；刮出後的所有數字相加為100，就能獲得「一公尺巨飽盒」5折優惠；如果刮開出現必勝客Logo，直接獲得最大獎免費吃「一公尺巨飽盒」1份（價值2199元）。

▲必勝客「一公尺刮刮樂」，最大獎免費賺吃超過2000元「一公尺派對巨飽盒」。（圖／NOWnews攝）
▲必勝客「一公尺刮刮樂」，最大獎免費賺吃超過2000元「一公尺派對巨飽盒」。（圖／NOWnews攝）
年末歡聚，達美樂也首度推出16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間直接隆起火山口，裡面還裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，自帶超狂熔岩的披薩，沾好沾滿、好吃又好玩！共有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」及「海鮮火山四喜披薩」3 種口味，外帶半價只要 549 元起優惠；套餐則有「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂，849 元起把香濃起司沾好沾滿。

▲大家沾了又沾，豪邁放滿200g的起司醬很夠吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大家沾了又沾，豪邁放滿200g的起司醬很夠吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲號召同事一起開吃套餐，還可以把香烤薯球、烤雞條都拿來沾滿起司。（圖／記者蕭涵云攝）
▲號召同事一起開吃套餐，還可以把香烤薯球、烤雞條都拿來沾滿起司。（圖／記者蕭涵云攝）

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