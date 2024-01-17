2016霸王級寒流恐重演！下週「低溫挑戰6度」 當年冷到停班停課
中央氣象署提醒，下週日至下週四清晨（1月21日至1月25日）將有寒流來襲，也是入冬以來最強冷空氣，2024年第一起寒流，中部以北及東北部低溫普遍為攝氏6至8度，讓不少人想起2016年的「霸王級寒流」，氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明表示，寒流期間，空曠地區可能再少個攝氏3至4度，低溫相當有感。
記者張志浩／綜合報導
前中央氣象局局長鄭明典今早分享，1032等壓線已經壓在台灣上空，當「1032接觸台灣，寒流機率就很高」，從天氣預報的信心度可以看出來，本波寒流不可小覷。彭啟明也提及，這波寒流目前看來是入冬來最強的一波冷空氣，除了一般民眾務必做好保暖，農漁民也要預先做好寒害準備。
而中央氣象署直接明示下週寒流，中部以北低溫普遍為攝氏6至8度，讓許多民眾回憶起2016年霸王級寒流，彭啟明提到，氣象上沒有霸王級的定義，只是形容詞而已，無法描述真的多冷，但若以目前預測的攝低溫，空曠地區可能再少攝氏3至4度，的確是很有感，尤其是學測後的降溫要特別注意。
回顧2016年，1月下旬寒流襲捲北半球，影響範圍包括東亞的中國、香港、澳門、台灣、日本、韓國 、加拿大、美國，造成不少過往少有下雪紀錄的地區降雪，在台灣就連台北市區平地都下起冰霰，且頻繁出現攝氏6度以下的低溫，全台至少有60人猝死，並造成12間學校因積雪導致的交通問題，停班停課一天。
中央氣象署提醒，下週二晚上至下週三清晨，是此波寒流最冷的時候，除了中部以北及東北部低溫普遍為攝氏6至8度，其他地區也只有攝氏8至10度，若氣溫與水氣配合，中部以北2000公尺以上高山有降雪機率，路面可能積冰、結霜，下週四白天起寒流才會逐漸減弱，各地緩緩氣溫回升。