LINE免費貼圖12組！7-11龍年OPEN小將下載　台北101、台新送貼圖

2016霸王級寒流恐重演！下週「低溫挑戰6度」　當年冷到停班停課

▲下週日至下週四清晨（1月21日至1月25日）將有寒流來襲，中部以北及東北部低溫普遍為攝氏6至8度，讓不少人想起2016年的「霸王級寒流」。（圖／記者張志浩攝）
▲下週日至下週四清晨（1月21日至1月25日）將有寒流來襲，中部以北及東北部低溫普遍為攝氏6至8度，讓不少人想起2016年的「霸王級寒流」。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署提醒，下週日至下週四清晨（1月21日至1月25日）將有寒流來襲，也是入冬以來最強冷空氣，2024年第一起寒流，中部以北及東北部低溫普遍為攝氏6至8度，讓不少人想起2016年的「霸王級寒流」，氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明表示，寒流期間，空曠地區可能再少個攝氏3至4度，低溫相當有感。

我是廣告 請繼續往下閱讀
前中央氣象局局長鄭明典今早分享，1032等壓線已經壓在台灣上空，當「1032接觸台灣，寒流機率就很高」，從天氣預報的信心度可以看出來，本波寒流不可小覷。彭啟明也提及，這波寒流目前看來是入冬來最強的一波冷空氣，除了一般民眾務必做好保暖，農漁民也要預先做好寒害準備。

▲前中央氣象局局長鄭明典分享，天氣預報上，1032等壓線早早就壓在台灣上空，表示本波寒流不可小覷。（圖／鄭明典臉書）
▲前中央氣象局局長鄭明典分享，天氣預報上，1032等壓線早早就壓在台灣上空，表示本波寒流不可小覷。（圖／鄭明典臉書）
而中央氣象署直接明示下週寒流，中部以北低溫普遍為攝氏6至8度，讓許多民眾回憶起2016年霸王級寒流，彭啟明提到，氣象上沒有霸王級的定義，只是形容詞而已，無法描述真的多冷，但若以目前預測的攝低溫，空曠地區可能再少攝氏3至4度，的確是很有感，尤其是學測後的降溫要特別注意

回顧2016年，1月下旬寒流襲捲北半球，影響範圍包括東亞的中國、香港、澳門、台灣、日本、韓國 、加拿大、美國，造成不少過往少有下雪紀錄的地區降雪，在台灣就連台北市區平地都下起冰霰，且頻繁出現攝氏6度以下的低溫，全台至少有60人猝死，並造成12間學校因積雪導致的交通問題，停班停課一天。

中央氣象署提醒，下週二晚上至下週三清晨，是此波寒流最冷的時候，除了中部以北及東北部低溫普遍為攝氏6至8度，其他地區也只有攝氏8至10度，若氣溫與水氣配合，中部以北2000公尺以上高山有降雪機率，路面可能積冰、結霜，下週四白天起寒流才會逐漸減弱，各地緩緩氣溫回升。

▲中央氣象署提醒，下週二晚上至下週三清晨，是此波寒流最冷的時候，下週四白天起寒流才會逐漸減弱。（圖／中央氣象署提供）
▲中央氣象署提醒，週末起氣溫持續下探，下週二晚上至下週三清晨，是此波寒流最冷的時候，下週四白天起寒流才會逐漸減弱。（圖／中央氣象署提供）

今年首波寒流來勢洶洶！全台「最冷3時段」出爐：台中以北跌破6度

今起回暖3天！週日寒流強襲「連凍5天探6°C」　吳德榮曝最冷時刻

北極冷渦大南移！下週寒流恐肆虐5天　北台灣「跌破7度」時間出爐

今年最強冷空氣會待很久！週末起「氣溫溜滑梯」　連5天跌破10度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選