選後3天已貶快4角！新台幣會貶到32元嗎？專家解析可能性
在國際美元反攻及外資出走之下，新台幣兌美元今（17）日早盤失守31.5元，一度下探31.522元，重貶1.3角，累計總統大選後3個交易日貶快4角，若就2024年來看，至今更已貶值7.87角，這波貶勢也讓中央銀行罕見在盤後出面信心喊話，至於央行會不會力守31.5元？外匯專家李其展上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，年前央行不會讓新台幣過弱，但也不會特別守31.5元，可能發現貶過頭尾盤會拉一下，年前新台幣要貶到32元機率不太高，除非台股出現劇烈變化。
記者顏真真／台北報導
李其展表示，這波美元指數反攻，主要受到美國經濟數據表現，加上美國聯準會（Fed）官員喊話沒那麼快降息，在這趨勢沒有改變之前，美元會繼續反攻，尤其本周美國將公布零售銷售數據，若數據表現不錯，美元還會繼續上攻。當然，歐洲尤其德國經濟表現不佳，也幫美元助攻，今日歐洲將公布歐元區CPI（消費者物價指數）數據，若不好，美元會更強。
目前美元指數已站穩103，李其展認為，接下來美元指數將挑戰104.5壓力區，只是要跨過104.5有難度，若過不去就會下來，因為之前美元就曾挑戰失敗，當時美經濟數據不好，也讓美元反攻告落段又拉回。
至於新台幣兌美元今日早盤失守31.5元，下探31.522元，重貶1.3角，接下來是否會向32元靠攏？李其展說，接下來可能就會先挑戰31.65元，不過，他覺得快過年了，基本上新台幣要很弱，央行可能也不會同意，新台幣太弱也不好，畢竟春節快到了，民間消費需求旺，這時新台幣不至於破底，要在春節前貶破32元的機率不太高，除非股市有很大變化，而要見到「美股下殺帶動全球股市走跌」，目前還沒到那階段。
對於央行會不會先守31.5元？李其展認為，央行有可能不會希望新台幣過弱，但不會特別去守31.5元這個位，有可能就是貶過頭，尾盤進場拉一下，因此，要看央行是否要出手？可以觀察尾盤是否有動作。