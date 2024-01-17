超商發錢啦！7-11、全家「隱藏優惠」結帳別忘記 多賺60元購物金
超商隱藏取貨優惠又來了！7-11即起至1月29日前，電商購物並到門市取貨，結帳時就有機會抽中60元購物金，最低也有1元購物金，當然還有最夯的咖啡優惠券，包括厚乳拿鐵及大熱精品美式任2件5折條碼；全家則是1月19日起至1月23日，門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇19元小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗或8元茶葉蛋，結帳時可別忘記留存小白單，或者向店員報會員存取。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起至1月29日前，門市取件電商下單的包裹，可參加包裹安心取件抽抽樂，取每個包裹限抽1次，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券限量150萬份送完為止。
抽抽樂達100％中獎率，獎項包括1元購物金、8元購物金、60元購物金及門市優惠商品任2件5折條碼（中杯可口 可樂思樂冰、大熱厚乳拿鐵及大熱精品美式）共3項獎項隨機抽中，在櫃檯取包裹刷條碼後，千萬別忘記印出兌換小白單或報會員，讓取件優惠存入會員OPEN POINT APP票券內。
全家則是1月19日起至1月23日，門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇19元Let's Café小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗、8元茶葉蛋優惠三選一，每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，小白單遺失不得補發，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存/選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失。