諾魯引2758決議文與台斷交！管碧玲還原17年前歷史　嗆昨是今非

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2007年7月18日總統陳水扁致函潘基文，提出以台灣名義加入聯合國的訴求，7月23日遭到聯合國秘書處退回。因此在7月27日於美國加州，記者就此事問潘基文：為何拒絕台灣入聯申請？潘基文再度答稱，因聯合國大會2758號決議承認中華人民共和國是中國唯一的合法代表，而台灣是中國的一部分。
管碧玲說，對潘基文這種說法，美國當下立即反應，並在8月向聯合國副秘書長發表九點聲明，表達美國拒絕接受聯合國要求各世界組織承認「無論從哪一點看，台灣是中國不可分割的一部分」。接連著日本、加拿大、丹麥、荷蘭、西班牙都批評潘基文根本就是說錯話；8月15日，潘基文向美國駐聯合國代表承認「聯合國祕書處不當詮釋2758號決議，並保證聯合國爾後不再犯同樣錯誤。」
管碧玲也提到，惡意扭曲2758決議文的情形，2020年世衛秘書長譚德賽又再這樣惡搞一次，外交部長立即回擊、呼籲，除此之外，外交部要參照2007年美國的作法，趕快發動各國（包括美國）如法炮製，要請世界各國駐世衛代表處，向世衛表達他們不接受世衛秘書處這套詮釋，但現今十分諷刺的是，當年潘基文事件的源起，正是由諾魯轉交台灣盼加入「消除對婦女一切歧視公約」的信函。讓管碧玲直呼「顯然，2007年的諾魯，不認為2758決議文有毀滅台灣的主權！」
管碧玲表明，當年導致潘基文道歉、今日重拾潘基文的錯誤，「昨是今非的程度，令人嘆息！」
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