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黑島結菜懷孕！孩子的爸是「同志天菜」宮澤冰魚　兩人沒打算結婚

▲黑島結菜（左）懷孕，孩子的爸是「同志天菜」宮澤冰魚。（圖／翻攝自宮澤冰魚IG）
▲黑島結菜（左）懷孕，孩子的爸是「同志天菜」宮澤冰魚。（圖／翻攝自宮澤冰魚IG）

記者楊穎軒／綜合報導

29歲日本混血男星宮澤冰魚去年主演同志片《愛是自私》男妓角色，與鈴木亮平有大尺度床戲，被封「同志天菜」，戲外的他和小3歲女星黑島結菜被爆交往，昨（16）日小倆口一併宣布戀情、女方懷孕的好消息，不過婚事再等等，強調目前沒有登記的打算，將彼此定位是「人生伴侶」和「家人」關係。

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▲黑島結菜（上圖）、宮澤冰魚宣布戀情、懷孕喜訊。（圖／翻攝自黑島結菜、宮澤冰魚IG）
▲▼黑島結菜（上圖）、宮澤冰魚宣布戀情和懷孕喜訊。（圖／翻攝自黑島結菜、宮澤冰魚IG）
▲▼黑島結菜（上圖）、宮澤冰魚宣布戀情、懷孕喜訊。（圖／翻攝自黑島結菜、宮澤冰魚IG）
宮澤冰魚在官網發布聲明，透露和黑島結菜之間「有了新生命」，兩人去年夏天開始一起生活，並想像有孩子的未來，坦言對女友一見鍾情，「她的溫柔和無所畏懼地挑戰一切的精神，給了我很多的勇氣，讓我意識到她是今後我人生中不可或缺的存在」。

此外，宮澤冰魚表示，與黑島結菜不拘泥結婚登記的形式，「目前還沒有登記的計畫，但是關於未來，我們會選擇必要時機討論後再做決定」；黑島結菜在IG發文表示：「他能夠接受真實的我，我覺得他是自己今後人生中重要的伴侶與家人。」

▲宮澤冰魚聲明全文。（圖／翻攝自宮澤冰魚官方網站）
▲宮澤冰魚聲明全文。（圖／翻攝自宮澤冰魚官方網站）
▲黑島結菜聲明全文。（圖／翻攝自黑島結菜IG）
▲黑島結菜聲明全文。（圖／翻攝自黑島結菜IG）
身高184公分的宮澤冰魚是美日混血，從拍平面雜誌入行，黑島結菜2022年4月演出NHK晨間劇《灶動的心》，宮澤冰魚飾演她的老公，近1年的拍攝期，兩人假戲真做，就算下戲還是黏在一起吃飯或幫對方拍照，去年多次被狗仔目擊一同遛狗或親密同行等約會照，至今才公開認愛。

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