謝立功爆不分區2年協議僅1人簽 柯文哲酸：沒在局裡不清楚狀況
民眾黨前秘書長謝立功近期頻頻砲口對內，繼選前要求柯文哲總幹事黃珊珊訂KPI之後，昨日在網路節目又爆料，稱民眾黨不分區「2年條款」，8名當選立委中只有1人簽名。對此，民眾黨主席柯文哲今日再酸謝立功沒有在局內，搞不清楚裡面的事情。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨在2024不分區立法委員提滿34人，也決定不分區採「2年任期制」，將不分區立委的4年任期分為2年一輪，2年後即辭職，由不分區名單其他成員依序遞補。 「2年條款」施行後，前16名都可能擔任或遞補立委。民眾黨在2024大選贏得不分區8席，持續穩居國會第三大黨。不過，謝立功昨日指出，8位當選立委只有1人簽名「2年條款」願意卸任。
民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨昨日表示，謝立功所說的內容是不實指控，請不要持續造謠博取個人的聲量，國民黨也不要找戰犯找到民眾黨上。
柯文哲今日上午在民眾黨中央黨部前受訪，媒體詢問民眾黨不分區「2年條款」，8名當選立委中只有1人簽名，柯文哲回應表示，「2年條款」是禮拜天（1月14日）開會時才簽，因為選舉前根本不知道會上幾個，沒有理由叫大家選前就簽，「所以很多事情是這樣，就是因為你（謝立功）沒有在局內，你就搞不清楚裡面的事情，所以我們應該給他一個溝通的管道。」