澳網／爆冷！16歲天才少女僅花54分鐘 直落二拍下第六種子Jabeur
2024年澳洲網球公開賽（澳網）女單次輪出現爆冷，俄羅斯16歲「天才少女」Mirra Andreeva僅花54分鐘，以6：0、6：2直落二擊敗三屆大滿貫亞軍、大會第6種子Ons Jabeur。今年澳網僅是Andreeva生涯第四次參加大滿貫，便擊敗世界前10的球員。
記者路皓惟/綜合報導
Andreeva今對上世界排名第6的Jabeur毫無畏懼，首盤她連續三次破掉Jabeur的發球局，僅用了20分鐘就結束，讓Jabeur吞了貝果。Jabeur在第二盤的首局順利保發，但這僅是短暫的喘息，隨後她發球局又被破，加上非迫性失誤多，最終Andreeva就以6：2拿下次盤帶走勝利。
這是Andreeva生涯首次在大滿貫擊敗世界排名前10選手，同時她也成為自2000年以來，在大滿貫賽事中擊敗前十種子選手中第二年輕的女單選手，Andreeva表示：「打網球的過程中，Jabeur帶給我很多的啟發，從我開始在WTA巡迴賽比賽之前，我就一直看她的比賽。」
「現在我有機會和她比賽，並第一盤打出了一些好球，這連我自己也沒有預料到。」Andreeva表示，去年還是15歲，但今年心態又更成熟一點，也改變很多，相信大家可以在球場上看到這一年來的成長。
Andreeva在2023年初世界排名第405，但到了年底已攀升至第46名，如果今年澳網繼續向前挺進，排名將會大幅上升。
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