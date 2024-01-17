侯友宜口條差成敗選關鍵？趙少康：不要斷章取義 我講他很多優點
2024大選落幕，國民黨副總統候選人趙少康分析藍營敗選原因，直指國民黨總統候選人侯友宜「口條不佳過於保守」、「太聽智庫的話」是敗選關鍵之一。對此，趙少康今（17）日再補充，要大家不能斷章取義，他也講侯友宜很多優點，肚量很大、胸襟很大、很沉穩，只是侯不會講煽情的話，像民眾黨主席柯文哲就很會。
記者林怡昕／台北報導
趙少康在競選副總統失利後，回歸媒體人身份，今天重返中廣主持節目，會後接受媒體聯訪，被問及昨天接受專訪時，稱侯友宜口條差成為敗選關鍵之一？趙少康則要大家「不能斷章取義」，他也有講侯友宜很多優點，例如肚量很大、胸襟很大、很沉穩。
趙少康感嘆，只不過不利的就是，侯不會講煽情的話，像柯文哲就很會，雖然侯友宜是總統大選挑戰者，但也是執政者，是新北市長，而執政的人有一套決策模式，一定是幕僚先作業，再交給專家評估等，但選舉時不是這樣。
趙少康認為，選舉是挑戰者，沒有當選什麼都沒有，所以很多時候要給選民希望，選舉也是財富在平均，平常政治太偏向資方、有錢人、有權有勢的人，然弱勢者票多，必須要給他們好處，要有很多承諾給弱勢者，不敢承諾，每天算過來算過去就很難選。
趙少康說，學者或智庫有一套衡量方式、都很理性，但選舉有時候感性很重要，「通常理性不能感動選民，所以中間有很多矛盾跟衝突」。