FB登入注意！LINE即起終止FB帳號連結 移動帳號、同步更新都掰了
如果你還在用FB帳號登入，資料可能要先準備備份好了！LINE早期可以透過Facebook帳號申請登入，2020年先終止使用Facebook帳號「註冊新帳號」，近期則發出公告已經在日前（1/14）停止提供「以Facebook帳號移動LINE帳號」及「同步Facebook帳號」的功能，之後只能透過電話號碼或是用Apple ID或是Google帳號同步。相關細節《NOWnews》同步詢問台灣官方，目前等待回應中。
記者周淑萍/綜合報導
LINE日前發出公告，已經在1月14日結束支援「以Facebook帳號移動LINE帳號／同步Facebook帳號」的功能，之後移動LINE帳號時，只能使用「Apple ID或是Google帳號（iOS／Android）」，或使用「以行動條碼移動帳號」。從目前釋出的資料來看，意味著，如果依舊是使用FB登入的用戶，可能之後再移機上無法同步資料到新機上。
官方提醒，依據使用的LINE版本不同，部分版本的移動帳號畫面仍可能會顯示「以Facebook帳號登入」的選項，但即便有出現該選項，也無法透過Facebook帳號移動LINE帳號。因此建議安裝最新版LINE應用程式，或透過Facebook帳號以外的資訊移動LINE帳號。
移動帳號主要是用在更換手機時使用，從舊手機移到新手機上，必須要有以下三個條件才可以移動
1 舊裝置仍可操作，且裝置上的LINE帳號仍為登入狀態
2 LINE帳號內已設定電話號碼和密碼
3 LINE帳號已與Apple ID／Google帳號同步