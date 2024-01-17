不是熊霓！胡瓜獻飛吻給啦啦隊女神 她被起底是潘若迪愛徒
現年64歲的綜藝大哥胡瓜，去年和年僅20歲的樂天啦啦隊女神熊霓走得太近，還幫女方搬家，惹得老婆丁柔安不高興，一度想要切割經紀人事務，引發網友熱議，為了刻意避嫌，胡瓜和熊霓錄製《綜藝大集合》減少互動，熊爸也出面闢謠澄清，胡瓜今（17）日在FB限時動態曬出和啦啦隊嫩妹合照，網友發現對象不是熊霓，而是T1聯盟台啤永豐雲豹啦啦隊的「笑笑」！
記者江芷稜／綜合報導
笑笑在IG限時動態發布和胡瓜的合照，表示「很多人問我最近在幹嘛」，似乎是私下為了合作見面，笑笑對著鏡頭燦笑，胡瓜也相當大方，擺出獻飛吻的動作，沒有因為熊霓的關係，刻意和啦啦隊女孩們保持距離，笑笑年僅26歲，兩人相差38歲，但胡瓜近來狀態回春，合影看起來卻沒有太大年齡差距。
長相甜美的笑笑，其實是潘若迪的愛徒，她高中開始學跳舞，經團隊教練招募活動，成為潘若迪團隊的一員，是有氧舞蹈的老師，原本一度有機會成為樂天女孩，卻在最後一關臨時喊卡，但在艾融的推薦下參加甄選，去年正式成為T1聯盟台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「電豹女」，舞技精湛的她和胡瓜俏皮合影，似乎有意朝綜藝之路邁進。
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