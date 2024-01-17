陳佩琪爆選後拒接侯友宜電話　柯文哲澄清：手機是助理在拿

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柯文哲也澄清，不是拒接，因為平常他手機是助理在拿，他也沒時間，常常要隔一天才知道。媒體追問，若真的打來是否會接？柯文哲說「再講吧，而且常常也不是我，手機常常是助理在拿的，特別是常常在開會幹什麼，根本手機就不在我身上」。媒體追問，是否對之前唸出簡訊不開心？柯文哲說，選完就結束了。
1月13日開票後，網紅「愛莉莎莎」發出限動，質疑選務人員做票，後來雖然刪文，但各大社群平台已經開始瘋傳各種錄影畫面，臉書甚至有人成立「選務改革」社團，說要發起「台灣做票大革命」。
對此，柯文哲特別向全台各地的選務人員致意，並強調，台灣是個民主國家，大規模做票不可能。「你說一些小瑕疵也許會有，但是是這樣，不在籍投票應該要發展，你想想看，每次選舉台鐵、高鐵就要爆滿，這實在是，大家疲於奔命。還有一點啦，這等於是在製造投票的成本。」
而選前曾說要記錄各家民調，選後一一比對「看誰沒穿褲子」，對此，柯文哲回應表示，這次選舉他們有研究過，純市話民調柯文哲是最後一名、純手機就是第一名，「蠻有趣的」。他表示，台灣社會處在轉型階段，很多東西都在變化，民調方式該怎麼配比要考慮。每次選舉民眾黨都是反省改進，也是對社會脈動的檢查，所以黨內會開始展開選舉檢討。