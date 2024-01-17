日圓貶破147！換匯這原因未見更甜價 專家建議有需求就換
在美國聯準會（Fed）官員放話沒那麼快降息，美元指數衝上103，日圓兌美元進一步貶破147價位，不過，日圓兌新台幣換匯價卻未見更甜價，今（17）日早盤在0.217至0.2176元之間變化不大。外匯專家李其展上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，主要新台幣兌美元也貶，至於日圓會不會再貶破150價位？他認為不容易，也因為日圓貶、新台幣也貶，他建議有日幣換匯需求的人不用等，可以直接換。
記者顏真真／台北報導
李其展分析，這波美元指數反攻，主要受到美國經濟數據表現，加上美國聯準會（Fed）官員喊話沒那麼快降息，在這趨勢沒有改變前，美元會繼續反攻，尤其本周美國將公布零售銷售數據，若表現不錯，美元就會繼續走揚。當然，歐洲尤其德國經濟表現不佳也幫美元助攻，今日歐洲也將公布歐元區CPI（消費者物價指數）數據，若不好，美元就會更強。
在美元指數反攻之下，亞洲主要貨幣兌美元表現疲弱，其中日圓兌美元更進一步貶破147價位，李其展表示，主要是市場預期美元走強，並預估4月日本央行才可能結束「負利率」，因此，市場沒人追日圓，也讓日圓貶勢再起，短線先日圓兌美元會不會貶破148.8元壓力區，若貶破才可能繼續往150前進，但他預估，日圓兌美元要貶回150不容易。
也由於快要過年，不少人可能打算赴日旅遊，甚至開始為3月赴日本賞櫻做準備，也在等待日圓換匯有更甜價。不過，由於日圓貶值，新台幣兌美元也貶值，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤在0.217元至0.2176元震盪，李其展建議，有日幣換匯需求的人，現在就可以換，畢竟日圓貶，新台幣也貶，換匯價變化不大。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。