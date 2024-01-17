黃捷勝選後加入湧言會運作　陳其邁說他早知道

黃捷接棒民進黨立委趙天麟參選高雄第六選區立委，上週順利當選，昨（17）日湧言會召集人、立委王定宇及趙天麟都在臉書貼出照片，歡迎黃捷加入湧言會，身為黃捷入黨推薦人，並強力輔選的高雄市長陳其邁今日表示，黃捷要加入湧言會前他就已經知道，要相信年輕人、相信新世代，黃捷是國會最年輕立委，到立法院一定能夠成為改革重要的力量。
記者鄭婷襄／高雄報導
黃捷過去面臨罷捷時是新潮流立委許智傑力挺，當時立委趙天麟就著力頗深，後來屬英系的高雄市長陳其邁擔任黃捷入黨推薦人，再來接替趙天麟選立委，與各派系皆保持友善關係，因此黃捷加入湧言會運作也引起熱議。
高雄市長陳其邁今日受訪指出，加入湧言會一事，在黃捷要加入前他就知道，在選區裡面特別感謝趙天麟委員給黃捷最大的協助，包括組織甚至是整個辦公室的同仁，全部都投入來幫助黃捷能夠贏得勝選。
相信黃捷也非常的清楚，因為馬上到國會，以黃捷過去在議會的表現，其實對於高雄各項的重大建設都非常的熟悉，所以也提醒黃捷，在高雄的一些議題上，高雄市民的期待。
陳其邁說，也要拜託黃捷能夠在立法院裡面幫高雄顧預算、顧建設，針對高雄建設的重大事項，他已經跟黃捷開過會，除了高雄的建設之外，相信黃捷也會在人權進步議題的這個部分，繼續監視努力，「所以我對她很放心」。