風電海事工程添利器！台灣國際造船安錨拖船經命名為TITAN浩克輪

衝高施打率　高市農曆春節前打疫苗週週抽好禮

▲高雄市為鼓勵全民施打新冠XBB疫苗，舉辦「打疫苗 週週抽好禮」活動，自即日起到2月17日期間完成新冠XBB疫苗接種者即獲得抽獎機會。（圖／高市府提供）
▲高雄市為鼓勵全民施打新冠XBB疫苗，舉辦「打疫苗 週週抽好禮」活動，自即日起到2月17日期間完成新冠XBB疫苗接種者即獲得抽獎機會。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

目前國內COVID-19及類流感疫情處流行期，且加上農曆春節連假期間聚會返鄉等活動頻繁，疫情逐漸升溫，高雄市為鼓勵全民施打新冠XBB疫苗，特別於農曆春節前舉辦「打疫苗 週週抽好禮」活動，凡設籍高雄市民於今年1月1日至2月17日期間完成新冠XBB疫苗接種者即獲得抽獎機會，於農曆年前每週抽出500名幸運者，「18歲(含)以下或65歲(含)以上」則加碼500元禮券，共可獲得2,000元禮券。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲凡設籍高雄市民於今年1月1日至2月17日期間完成新冠XBB疫苗接種者於農曆年前每週抽出500名幸運者，「18歲(含)以下或65歲(含)以上」則加碼500元禮券，共可獲得2,000元禮券。（圖／高市府提供）
▲凡設籍高雄市民於今年1月1日至2月17日期間完成新冠XBB疫苗接種者於農曆年前每週抽出500名幸運者，「18歲(含)以下或65歲(含)以上」則加碼500元禮券，共可獲得2,000元禮券。（圖／高市府提供）
另響應黃色小鴨相隔10年後重返愛河灣，將於農曆年前再加碼每週抽出80位幸運者贈送黃色小鴨公仔、運動毛巾、馬克杯等週邊商品，越早接種中獎機率越大。

目前國內COVID-19病毒傳播風險上升，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，預防成人住院、門急診就醫之保護效果高達6至7成，同時相關研究也指出，即使過去曾打過「舊版」新冠疫苗，對新冠輕症和住院的保護力都已衰退至與從未打過新冠疫苗者相近。

衛生局提醒，接種疫苗後需2週才能產生足夠保護力，家中有老幼等高風險族群的民眾，請儘速接種，保護自己也保護家人，市民朋友可就近至附近的合約醫療院所或參加職場揪團打疫苗活動，趕快完成疫苗接種，以及早獲得保護力，此外，65歲以上長輩以及高風險族群也應儘早接種，以降低染疫發生重症和死亡風險。欲接種流感或新冠疫苗的民眾，可逕至高雄市流感疫苗合約院所或新冠疫苗隨到隨打院所查詢，就近電洽預約接種、或至高雄市新冠疫苗預約系統預約接種。

除了接種疫苗外，衛生局也提醒市民務必落實勤洗手，有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，如有以下5種特殊情境，符合之民眾或場域仍「建議戴口罩」：一、有發燒或呼吸道症狀。二、年長者或免疫低下者外出時。三、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。四、與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。五、出入醫事機構(藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所及精神護理之家)及其他醫療機構(捐血中心、病理機構)等高感染風險場所時。

高雄智慧農業補助龍來囉！農友可提痛點需求

飲酒後18小時酒測仍超標　後座妻連坐一起罰

減緩開發衝擊　高市水利局將設36座滯洪池增加66萬噸空間

輔英健康週開跑　多元體驗課程提升教職員工身心健康

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選