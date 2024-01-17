柯文哲堅稱民調沒做假！趙少康：民調第三非要選正 就是雙雙落選
2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲今（17）日受訪時堅稱，黨內「內參民調」不會做假，只是年輕族群投票率不如預期等原因才會落選。對此，國民黨副總統落選人趙少康受訪時砲轟，自己從來不亂講話，都是經過合理評估、推測，柯當時不承認民調第三，又說不要做副手，結果想當正的也沒當選，就是雙雙落選。
記者林怡昕／台北報導
趙少康在競選副總統失利後，回歸媒體人身份，今天重返中廣主持節目，會後接受媒體聯訪，被問及柯文哲堅稱黨內「內參民調」不會做假？趙少康說，自己從來不亂講話，都是經過合理評估、推測，哪些民調機構講話是可信、不可信。
趙少康認為，柯文哲都知道，只是當時不承認民調第三，又說不要做副手，結果想當正的也沒當選，還是第三，而且差得很遠，「我早就講你是第三，你也不相信，你還要去跟選民說你是第二、第一，結果證明就是這樣」、「柯不要做副手，非要做正的，結果就是雙雙落選」。
趙少康痛批，柯文哲天天講重視科學、數據，重視什麼科學數據？自己才是重視科學數據，不是嘴巴講尊重，要看結果是真的尊重，「你憑自己亂講一通說你尊重，結果證明你沒尊重、變這個樣子，讓（總統當選人）賴清德繼續幹啊！」