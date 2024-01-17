超思蛋爭議！徐巧芯發文批政府謀財又害命遭警移送 法院裁定不罰
剛選上立委的國民黨台北市議員徐巧芯去年因政府專案進口巴西蛋，在臉書發文指「超思從巴西進口的雞蛋，被抽檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，政府謀財又害命」等言論被警方認定散布謠言，依社維法移送。台北地院台北簡易庭認為，徐巧芯主觀上沒有明知或可得而知不實之事項，散發傳布於公眾之故意，裁定不罰。
記者潘千詩／台北報導
中正一分局移送指出，2023年9月3日，徐巧芯在臉書粉專發表「深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌！」文章，質疑「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021PPM、氟甲磺氯黴素氨0.008PPM。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」後又修改為「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性」。
警方認為，「氯黴素」早已停用，「氟甲磺氯黴素」則不會引起再生性不良貧血及血癌，徐巧芯張貼錯誤訊息並作出「謀財害命」結論，經媒體廣為散播，有散布謠言且足以影響公共安寧，涉違反《社會秩序維護法》。
台北簡易庭認為，徐巧芯的言論雖未必正確、或在科學上已有定論，但她參考資料皆曾由醫師、主管機關、報章媒體發表或引述，並非道聽途說後恣意發表；徐巧芯發表言論後，有醫師引用新的研究成果、文獻，說明「氟甲磺氯黴素」對人體的影響，此等說明也廣為媒體報導傳播，難認她的言論會使人心生畏懼或恐慌，從而影響公共安寧，故裁定不罰。