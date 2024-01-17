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抓到！高端解盲前就稱效期能展延　徐巧芯：這種合約政府也敢簽？

▲徐巧芯批民進黨政府把國家當成高端的大型實驗場，把人民當成隨時可棄的小白鼠。（圖／資料照片）
▲徐巧芯批民進黨政府把國家當成高端的大型實驗場，把人民當成隨時可棄的小白鼠。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

針對高端疫苗爭議，疾管署在總統大選第三天、昨日開臨時記者會，公布合約內容。國民黨立委當選人徐巧芯昨深夜再度抓漏高端疫苗合約問題，她指出，2022年3月高端疫苗被踢爆，原本有效期限為6個月，卻被展延到9個月，讓原本7月到期的疫苗，改成11月才到期，這樣的決定竟然是在疫苗取得許可之前就簽訂合約，這擺明政府也同意、知情「就算高端沒人要打也可以慢慢耗無所謂？」

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徐巧芯指出，展延的決定，原來在高端疫苗取得許可之前，甚至在解盲成功與否都不確定、沒有科學數字支持以前，合約就簽訂，再拉出時間軸，2021年4月28日高端疫苗第二期實驗進行、5月28日政府跟高端簽約四十億、6月10日高端二期實驗解盲。

徐巧芯說，順序很清楚說明一件事，高端第二期解盲以前，就已經跟政府說可以兩度延長疫苗的期限10個月。「他們的疫苗成功與否都不知道欸！這樣的約，政府也敢簽？」

徐巧芯也以其他疫苗作為比較，有進行第三期實驗、有科學數據支撐的BNT的疫苗，是在2022年的1月才通過食藥署得以從6個月延展至9個月，為什麼高端連解盲都還沒有，就可以簽約聲稱可延長10個月效期？

徐巧芯問，民進黨政府為什麼要把國家當成高端的大型實驗場，把人民當成隨時可棄的小白鼠？

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