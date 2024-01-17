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NBA／76人126:121勝金塊！Embiid 41分　賽後透露與Jokic耳語內容

▲NBA例行賽費城76人在主場對決丹佛金塊，聯盟中最出色的兩名中鋒Joel Embiid和Nikola Jokic正面對決。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA例行賽費城76人在主場對決丹佛金塊，聯盟中最出色的兩名中鋒Joel Embiid和Nikola Jokic正面對決。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA例行賽費城76人在主場對決丹佛金塊，聯盟中最出色的兩名中鋒Joel Embiid和Nikola Jokic正面對決，由前者技高一籌，率領76人以126:121贏球。賽後兩人擁抱，並且交換了一些言語，惺惺相惜。

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本場比賽，76人球員Embiid出賽38分鐘，22投13中，三分球6投3中，罰球15投12中，得到41分7籃板10助攻。最近13場比賽，他場均可貢獻38.8分11.9籃板5.4助攻2阻攻，投籃命中率高達58%，三分命中率42%。

而Jokic則是20投11中，得到25分19板3助攻，也是相當出色的數據，但與Embiid相比，略為遜色。本季他場均25.5分11.8籃板9助攻，投籃命中率58.2%，效率仍舊驚人。

此役兩隊堪稱是頂尖對決，金塊團隊抓下16個進攻籃板，團隊命中率也來到5成；但是76人團隊更可怕，命中率高達56.6%，還製造了多達34次罰球，最終也在火力對轟下更勝一籌，拿下勝利。

賽後Jokic和Embiid兩人緊緊相擁，後者還向自己的對手耳語了幾句，也引起外界好奇，對此Embiid表示：「我和他說，他是聯盟的最佳球員，贏得了總冠軍，金塊隊是聯盟中最好的球隊，他是總冠軍賽FMVP ，希望他繼續加油。」

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