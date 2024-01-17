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北韓驚傳重大火車事故！7節車廂翻覆墜入山谷　至少400人罹難

▲北韓日前傳出重大火車事故，釀4百多名乘客罹難。非當事車輛。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓日前傳出重大火車事故，釀4百多名乘客罹難。非當事車輛。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

北韓社會向來相當封閉，《自由亞洲電台》報導指出去年12月26日一輛從平壤出發的火車，因鐵路過於老舊與電力嚴重不足，導致火車在爬坡轉彎處脫軌，後面7節車廂直接墜落山谷，導致車廂內的乘客幾乎全數死亡，人數超過400人死亡。由於遺體數量過多，當局甚至要特別成立「遺體處理工作小組」協助處理。

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《自由亞洲電台》在韓文版面上引述北韓咸鏡南道消息人士說法，透露這輛死亡列車於2023年12月26日自平壤開往咸鏡南道金溝（금골）站，並於行經端川（단천）地區時翻覆，原訂在行駛13小時後抵達金溝站。自東巖站開始沿途坡度陡峭，需要一路爬坡至東巖、水村、新坪、梨坡，最終鐵路海拔更高達700公尺。

消息人士指出，事故當天，列車在行駛過端川站後，當地下起大雪，而直到抵達坡度陡峭的東巖站後，車速便逐漸變慢，準備進入更上坡的梨坡站時，列車最前方的電力車頭因電壓不足，導致列車竟開始往後倒退。

報導稱，事發時列車駕駛曾試圖緊急煞車，但是列車受到重力影響，一路向後墜行甚至滑至前一站新坪站，而當遇上轉彎處時，下滑的列車已速度過快，後段車廂直接摔下山谷，僅剩連結在車頭後的兩節上等車廂並未脫軌，車廂內管理人員與乘客倖存，但後面7節車廂旅客因墜落山谷幾乎全數罹難。

消息人士指出，部分獲救的重傷民眾被緊急送往端川市立醫院，但礙於缺乏抗生素及退燒藥等藥物，因此多數傷患並未受到妥善治療，多數在院內垂死，將近4百具乘客遺體也令北韓當局緊急成立「遺體處理專門小組」協助處理後事。

文內提到，這輛從平壤開往金溝的火車往往客滿，這是因為有不少20多歲的年輕人會被派往端川黔德（검덕지구）礦場，也有婦女會搭乘火車上班，商人們也會利用這條路線運送黃金等金屬。

然而，端川附近的陡峭鐵路曾不只一次造成重大火車事故，在1998年11月就曾發生過類似事件，當時一輛同樣從平壤開往金溝的火車翻覆，釀成數百人罹難，消息人士稱北韓當局這次得知數百人罹難事故爆發後，緊急控制輿論，同時成立特別工作小組前往事故現場處理遺體，直到近期相關事件才被外界得知。

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