北韓驚傳重大火車事故！7節車廂翻覆墜入山谷　至少400人罹難

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消息人士指出，事故當天，列車在行駛過端川站後，當地下起大雪，而直到抵達坡度陡峭的東巖站後，車速便逐漸變慢，準備進入更上坡的梨坡站時，列車最前方的電力車頭因電壓不足，導致列車竟開始往後倒退。
報導稱，事發時列車駕駛曾試圖緊急煞車，但是列車受到重力影響，一路向後墜行甚至滑至前一站新坪站，而當遇上轉彎處時，下滑的列車已速度過快，後段車廂直接摔下山谷，僅剩連結在車頭後的兩節上等車廂並未脫軌，車廂內管理人員與乘客倖存，但後面7節車廂旅客因墜落山谷幾乎全數罹難。
消息人士指出，部分獲救的重傷民眾被緊急送往端川市立醫院，但礙於缺乏抗生素及退燒藥等藥物，因此多數傷患並未受到妥善治療，多數在院內垂死，將近4百具乘客遺體也令北韓當局緊急成立「遺體處理專門小組」協助處理後事。
文內提到，這輛從平壤開往金溝的火車往往客滿，這是因為有不少20多歲的年輕人會被派往端川黔德（검덕지구）礦場，也有婦女會搭乘火車上班，商人們也會利用這條路線運送黃金等金屬。
然而，端川附近的陡峭鐵路曾不只一次造成重大火車事故，在1998年11月就曾發生過類似事件，當時一輛同樣從平壤開往金溝的火車翻覆，釀成數百人罹難，消息人士稱北韓當局這次得知數百人罹難事故爆發後，緊急控制輿論，同時成立特別工作小組前往事故現場處理遺體，直到近期相關事件才被外界得知。