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分心釀禍！國道半個月已6死　輔助駕駛成幫兇

▲16日清晨，國道1號南下207K彰化路段，發生一起死亡車禍，41歲的楊姓男子駕駛遭後方追追撞身亡。（圖／翻攝彰化踢爆網）
▲16日清晨，國道1號南下207K彰化路段，發生一起死亡車禍，41歲的楊姓男子駕駛遭後方追追撞身亡。（圖／翻攝彰化踢爆網）

記者許若茵／台北報導

高速公路行車速度快，駕駛人所需的應變視距較長，高公局呼籲，行駛途中務必專心駕駛切勿分心、保持安全距離、隨時注意路況並手握方向盤，切勿依賴輔助駕駛系統，才能在緊急狀況下安全操作車輛，避免發生事故。

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高公局長趙興華今（17）日指出，113年元旦後僅半個多月，國道即發生6件死亡事故。如1月4日下午，國3南向108公里處5輛小客車發生追撞，駕駛下車，後方1輛小客車未保持安全距離進而追撞前方車輛，導致二次事故，造成1死1傷；1月6日晚上，國1北向231公里處1輛聯結車疑似分心駕駛，追撞前方小客車，因小客車乘客未繫安全帶致撞擊拋飛車外，造成1死1傷；1月8日上午，國3北向16公里處1輛聯結車疑似為撿拾手機未注意前方車流回堵，追撞前方小客車，導致該車再往前連環推撞，造成1死7傷。

另1月9日晚上，國1北向244公里處1輛小客車開啟輔助駕駛系統，未注意前方擦撞車禍及未保持安全距離，進而追撞前方車輛，導致二次事故，造成1死3傷；1月12日晚上，國1南向165公里處1輛小客車疑似分心駕駛，追撞前方小客車，且小客車駕駛未繫安全帶，造成1死3傷；另於1月16日上午，國1南向208公里處1輛小客車行駛途中先撞擊內側護欄，駕駛下車遭後方車輛追撞，導致二次事故，造成1死1傷。

趙興華表示，上述死亡事故有2件屬未繫安全帶致死，高公局表示，高速公路車速快，發生碰撞時，車內人員如未繫妥安全帶，容易拋飛車外遭後方車輛撞擊致死。以112年為例，國道A1類交通事故中，有15位死者未繫安全帶，占死亡人數22%。高公局提醒，車上不論駕駛或乘客均應繫妥安全帶，切勿貪圖方便或心存僥倖而使自身陷於危險境地。

另從肇因來看，上述死亡事故多為駕駛人未注意車前狀況所導致，主因為分心駕駛、撿拾物品或依賴輔助駕駛系統等，若再加上未保持行車安全距離或車速過快，很容易釀成嚴重事故而造成死傷。

趙興華呼籲用路人，上車均應繫妥安全帶，開車行駛國道務必保持良好精神，並隨時注意前方路況，勿分心、疲勞駕駛或超速、勿依賴輔助駕駛系統，才能保障行車安全。

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