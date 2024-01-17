分心釀禍！國道半個月已6死　輔助駕駛成幫兇

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另1月9日晚上，國1北向244公里處1輛小客車開啟輔助駕駛系統，未注意前方擦撞車禍及未保持安全距離，進而追撞前方車輛，導致二次事故，造成1死3傷；1月12日晚上，國1南向165公里處1輛小客車疑似分心駕駛，追撞前方小客車，且小客車駕駛未繫安全帶，造成1死3傷；另於1月16日上午，國1南向208公里處1輛小客車行駛途中先撞擊內側護欄，駕駛下車遭後方車輛追撞，導致二次事故，造成1死1傷。
趙興華表示，上述死亡事故有2件屬未繫安全帶致死，高公局表示，高速公路車速快，發生碰撞時，車內人員如未繫妥安全帶，容易拋飛車外遭後方車輛撞擊致死。以112年為例，國道A1類交通事故中，有15位死者未繫安全帶，占死亡人數22%。高公局提醒，車上不論駕駛或乘客均應繫妥安全帶，切勿貪圖方便或心存僥倖而使自身陷於危險境地。
另從肇因來看，上述死亡事故多為駕駛人未注意車前狀況所導致，主因為分心駕駛、撿拾物品或依賴輔助駕駛系統等，若再加上未保持行車安全距離或車速過快，很容易釀成嚴重事故而造成死傷。
趙興華呼籲用路人，上車均應繫妥安全帶，開車行駛國道務必保持良好精神，並隨時注意前方路況，勿分心、疲勞駕駛或超速、勿依賴輔助駕駛系統，才能保障行車安全。