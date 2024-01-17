MLB／2年11.5億加盟家鄉球隊洋基！Stroman：迫不及待想上場
洋基在休賽期先是透過交易換來Juan Soto補強打線，隨後又以2年3700萬（約11.5億台幣）簽下明星右投Marcus Stroman，Stroman也在今（17）日於社媒IG興奮表示，「紐約！我準備好了，迫不及待想穿上條紋球衣，感受洋基主場的能量。」
記者張志宇／綜合報導
Marcus Stroman在社媒IG發文透露，「紐約！我準備好了。迫不及待的想穿上條文球衣，感受洋基主場的能量。很榮幸穿上洋基球衣。非常非常榮幸。我將為你們所有人進行最高強度的競爭。我有自信能夠幫助洋基。紐約的文化，讓我迫不及待地想在這感受球迷的加油聲與氛圍。加盟洋基就是我小時候的夢想，想到這個夢想變成現實，我就十分興奮。」
此外Stroman除了對加盟洋基感到興奮，也沒忘記感謝前東家芝加哥小熊，並表示，「感謝老東家小熊和芝加哥球迷，感謝那邊的隊友、教練與隊職員、很感激有機會能在這支歷史悠久的球隊打球，我熱愛在小熊的每一個時刻。」
去年Marcus Stroman為小熊出賽27場比賽（25場為先發登板），拿下10勝9敗、防禦率3.95，並入選生涯第二次明星賽，但在Stroman拿下的10勝當中，其中有9勝是在開季前19場先發中拿下，在前19場先發中，主投112.2局防禦率僅有2.96，但來到明星賽後，因右肋骨軟骨骨折，出賽8場僅投24局拿下1勝3敗、防禦率高達8.63。