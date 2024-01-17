台北電玩展／任天堂全場最大攤！破百機台進場　Switch優惠方案曝

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🟡任天堂 （Nintendo）攤位資訊（L818攤位）
📍Switch 台北國際電玩展限定銷售方案
1、價格11580元：Nintendo Switch（OLED款式）、《薩爾達傳說 王國之淚》一片、《Game & Watch 薩爾達傳說》一台，2024台北國際電玩展會場限定
2、價格10280元：Nintendo Switch（OLED款式） 斯普拉遁 3版主機、「Nintendo Switch便攜包 斯普拉遁 3版（附螢幕保護貼）」一個、指定Nintendo Switch遊戲（二選一） ，2024台北國際電玩展會場限定價格元。
3、價格9980元：Nintendo Switch（OLED款式）、指定Nintendo Switch遊戲（二選一）
4、價格5980元：以下兩種款式任選一款：「Nintendo Switch Lite 集合啦！動物森友會 主機組合 ～豆狸＆粒狸夏威夷花紋～」或「Nintendo Switch Lite 集合啦！動物森友會 主機組合 ～西施惠夏威夷花紋～」，內含Nintendo Switch Lite 主機1台 以及《集合啦！動物森友會》遊戲軟體一片，外加指定Nintendo Switch遊戲（二選一）。
📍限量贈品
現場購買指定主機銷售方案、加贈「《薩爾達傳說 王國之淚》 限量護照套」1個。
購買任意遊戲軟體，加贈 「SUPER MARIO限量鑰匙圈」1個。
📍展出遊戲（官方）
《超級瑪利歐兄弟 驚奇》
《超級瑪利歐RPG》
《寶可夢 朱／紫》
《皮克敏4》
《薩爾達 傳說 王國之淚》
《星之卡比 Wii 豪華版》
《星之卡比 探索發現》
📍展出遊戲（第三方廠商）
ARC SYSTEM WORKS
《熱血物語SP》
《夜下降生 II Sys:Celes》
《吾家健身趣 -4分鐘鍛鍊全身-》
《遺跡傳說 HD Remastered》
Clouded Leopard Entertainment
《伊蘇X -北境歷險-》
《英雄傳說 黎之軌跡 for Nintendo Switch》
《地球再次變四方！？數位方塊地球防衛軍2》
Cygames
《賽馬娘Pretty Derby 熱血喧鬧大感謝祭！》
Imagineer
《HOP! STEP! DANCE!》
KONAMI
《SUPER BOMBERMAN R 2》
《桃太郎電鐵 ～昭和 平成 令和 也是定番！～》
LEVEL-5
《奇幻生活ｉ 轉圈圈的龍和偷取時間的少女》
Marvelous Entertainment
《時尚造夢（Fashion Dreamer）》
SEGA
《索尼克 超級巨星》
《女神異聞錄５ 戰略版》
《鬼滅之刃 成為最強隊士！》
SQUARE ENIX
《勇者鬥惡龍 怪物仙境3 魔族王子與艾爾芙的旅程》
Ubisoft
《Just Dance 舞力全開 2024》
《波斯王子：失落王冠》