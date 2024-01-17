巴哥偷吃餅乾！全臉被阻止「剩舌頭苦撐」 貪吃蚵仔臉吸千萬朝聖
日本一名網友家中養了巴哥犬「查理曼大帝（シャルルマーニュ）」，查理曼（簡稱，下同）個性既貪吃又調皮，時常讓主人又氣又好笑。這天主人在製作現烤餅乾時，查理曼被主人逮到又想偷吃，主人擔心毛孩燙傷，趕緊抓住牠的頭制止，沒想到查理曼臉皮延伸度跟厚度都極強，讓牠呈現臉皮被延展後，仍努力伸舌頭偷吃的搞笑模樣，畫面吸引超過1300萬人朝聖。
記者賴禹妡／綜合報導
飼主@charlemagnepug日前在社群平台X（推特前身）發文，他表示在家中自製現烤餅乾時，陣陣香味吸引了查理曼的注意，當餅乾在桌上放涼時，查理曼趁機上前偷吃，但立刻就被原PO制止。
原PO透露，因為餅乾才剛出爐，溫度非常高，擔心查理曼燙傷，因此急忙抓住愛犬，沒想到查理曼頭皮整個被拉起，但還是堅持地把舌頭往前伸，整個畫面就像一顆貪吃的大蚵仔，十分爆笑。
原PO指出，查理曼是一隻貪吃又調皮的狗狗，不只愛搶食物，還是個偷鞋賊，而且犯案後總是習慣「裝無辜」掩蓋罪行，可愛模樣讓人捨不得罵下去。原PO也補充，餅乾等到放涼後，還是有給查理曼吃一小塊，滿足牠的口腹之慾。
查理曼對餅乾執著的貪吃模樣曝光後，立即吸引超過1300萬人觀看，眾人紛紛笑噴直呼「這身皮讓牠多靠近好幾公分的距離」、「好大的蚵仔」、「巴不得想吃」、「舌頭好努力」、「真不知道該不該稱讚牠的毅力」。