高市警分局長交接　陳其邁盼速熟悉轄區讓市民過好年

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高市警局三線一星（含）以上高階警官異動，今天計有10位分局長、大隊長交接，由市長陳其邁親自主持新任分局長有苓雅分局長蔡鴻謀、鳳山分局長陳柏彰、岡山分局長張偉中、新興分局長張泰賓、仁武分局長林俊賢、林園分局長李宏倫、左營分局長蕭正松、三民一分局長謝承甫、、小港分局長徐釗斌、鹽埕分局長 吳信宏、交通大隊長黃元民、保安大隊長張竣毓。
另三線二星高階警官調升的計有副局長林新晃、陳宗能、督察長蔡文峰、主秘林武宏、警政監蔡清龍、陳志榮。
陳其邁首先代表高雄市民向所有辛勞的官警表達感謝，肯定高市警局在局長林炎田的帶領下去年高雄市治安繳出一張漂亮的成績單，其中在總體的治安數據也呈現發生率減少、破案率增加的趨勢，尤其暴力犯罪在連續3年，都有效下降，在民眾最關心的詐欺案件，被害人的發生數降幅也是六都第一。在A1車禍部分， 4年來大幅降低了22%，防制酒駕死傷的案件也是六都的第二低，獲得交通部防制酒駕金牌獎的肯定。
陳其邁也指出，農曆春節期間將至，他期許每位新任的分局長、大隊長，盡速熟悉轄區情況，在現有良好的基礎上持續肅槍、緝毒、打詐、掃黑、防制街頭暴力、取締酒後駕車，務必讓市民朋友平安過好年，也再次向所有警察同仁表達感謝。
市警察局也表示，新加入的治安團隊幹部無縫接軌，立即就戰鬥位置，勇於承擔更大挑戰，持續精進各項治安維護作為，致力掃黑、肅槍、緝毒、打詐等工作，本著「治安、交通工作沒有最好，只有更好」精神，在工作崗位上竭盡所能，以決心與魄力拚治安，透過嶄新、便捷的方式革新警政，守護高雄治安穩定、交通順暢。