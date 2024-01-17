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大寒遇上年終尾牙！「7生肖」中頭獎機率高　年前升官發財秘訣曝

▲大寒節氣碰上年終尾牙旺季，期間（1月20日 至 2月4日）運勢最強7生肖，分別為牛、鼠、豬、龍、兔、雞、猴。（示意圖／記者顏真真攝）
▲大寒節氣碰上年終尾牙旺季，期間（1月20日 至 2月4日）運勢最強7生肖，分別為牛、鼠、豬、龍、兔、雞、猴。（示意圖／記者顏真真攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週六（1月20日）迎接大寒，恰好碰上很多公司行號也都舉辦尾牙犒賞員工，到底哪些生肖偏財運比較強？國際天星命理風水專家邱彥龍於《旺好運》專欄指出，牛、鼠、豬、龍、兔、雞、猴等七生肖抽到大獎的機率特別大，屬牛的跟屬鼠的還容易獲得升遷機會，屬豬的有五鬼運財的好運氣，屬兔者偏財運不錯，生肖龍者這段期間則容易有貴人相助。

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邱彥龍老師分析指出，在大寒節氣期間（1月20日 至 2月4日）運勢最強7生肖，分別是：

Top7 ：猴

屬猴的朋友，在這段期間相對的比較幸運，能在外地、網路、宗教團體、高等教育上得到智慧的提升與開竅，也能找到客戶，並讓事情得到化解，同時在團體間可得到高人氣，總之，建議屬猴者大寒期間多讀點書是好事。

Top6 ：雞

屬雞的朋友，在這段期間，如果已經準備好了，就是盡情發揮的時候到了，容易得到名利與財富，並受到喜愛，重點是把話說好，就能擁有非常好的表現，記住好好的行銷自己、展現自己，就能得到好運，但是千萬別把脾氣和口舌拿到檯面上搞是非，這並非好事。

Top5 ：兔

屬兔的朋友，這段期間偏財運和事業運還蠻強的，容易有突然的財富降臨，但這段期間心理容易不平衡，會自己找自己麻煩，切忌不要被身邊的朋友、兄弟姊妹或鄰居的言語所影響，保持正向光明的心態，則好運將至。

Top4 ：龍

屬龍的朋友，在這段期間有貴人相助，並且能在外地、網路、宗教團體、高等教育等方面得到助力，在地產、房屋、酒店、建築、礦產、教育、法律方面也有快速得財的機會，事業運非常強。

Top3 ：豬

屬豬的朋友，這段期間光彩耀人容易成為焦點，享受出名的樂趣，同時擁有很強的偏財運與人氣，還有五鬼運財的機會，但是娛樂方面的支出，建議見好就收，注意躲在暗處的小人。

Top2 ：鼠

屬鼠的朋友，這段期間有新的工作或事業的機會，會因名氣或表現亮眼得到財富跟升官的機會，且會遇到人家給錢花或者來自遺產的繼承，總之會有四方來財的感覺，但相對的工作量會比較大一些，切記要收斂自我的脾氣，運勢會更好。

Top1 ：牛

屬牛的朋友，在這段期間工作需要親力親為，但運氣不錯，有事業財，會有許多朋友來找，雖然要跑來跑去，但可因此獲得很好的名聲，記住做決定或判斷時要相信自己內心的第六感，可以因此帶來財富，屬牛者大寒期間貴人運超強，擁有升官發財的優勢，請把握強運。

▲12星座一周運勢出爐，天蠍座工作上迎來好機會、財運上門，水瓶座可望升官。（示意圖／取自unsplash）
▲牛、鼠、豬、龍、兔、雞、猴等七生肖抽到大獎的機率特別大，屬牛的跟屬鼠的還容易獲得升遷機會。（示意圖／取自unsplash）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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